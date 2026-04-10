Unternehmen

Porsche-Akte: Absatzkrise in China und USA – Ruht die Hoffnung auf dem E-Cayenne?

Porsche kämpft mit Gegenwind: Im ersten Quartal 2026 sank der Absatz der VW-Tochter weltweit um 15 % auf 60.991 Fahrzeuge. Vor allem die schwache Nachfrage in China und Nordamerika sowie das Produktionsende der Verbrenner-Modelle Cayman und Boxster belasten die Bilanz. Während entfallene Steuerboni in den USA bremsen, setzt Stuttgart nun alles auf den kommenden elektrischen Cayenne.