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Nachhaltige Lieferketten bei Lidl: Warum Lieferanten von strengeren Vorgaben profitieren

Lidl verschärft die Nachhaltigkeitsanforderungen in der Lieferkette deutlich. Wie profitieren Hersteller dennoch von der Zusammenarbeit mit dem Handelsriesen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
18.04.2026 10:47
Aktualisiert: 18.04.2026 11:00
Lesezeit: 6 min
Nachhaltige Lieferketten bei Lidl: Warum Lieferanten von strengeren Vorgaben profitieren
Für Hersteller kann die Zusammenarbeit mit internationalen Handelsketten ein entscheidender Wachstumstreiber sein. (Foto: Filip Filipović/Pixabay)

Im Folgenden:

  • Warum Lidls verschärfte Nachhaltigkeitsvorgaben für Lieferanten langfristig zum Wettbewerbsvorteil werden.
  • Wie ein slowenischer Kekshersteller durch Lidl in sieben Länder expandierte – darunter die USA.
  • Welche konkreten Produktionsumstellungen Lieferanten erfüllen müssen, um Lidl-Partner zu bleiben.

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