Politik

Die große Steuerreform soll kommen: Wie kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen

Die große Steuerreform war im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch die Umsetzung hat ihre Tücken, denn die Haushaltslöcher wachsen weiter und eine stärkere Besteuerung von Spitzenverdienern und großen Vermögen ist strittig. Die Diskussion.