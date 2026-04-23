Politik

Die große Steuerreform soll kommen: Wie kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen

Die große Steuerreform war im Koalitionsvertrag vereinbart. Doch die Umsetzung hat ihre Tücken, denn die Haushaltslöcher wachsen weiter und eine stärkere Besteuerung von Spitzenverdienern und großen Vermögen ist strittig. Die Diskussion.
Autor
Stephanie Schoen
23.04.2026 11:03
Lesezeit: 4 min
Die große Steuerreform soll kommen: Wie kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen
Finanzminister Klingbeil plant spürbare Entlastung für 95 Prozent der Arbeitnehmer. Wie die Reform finanziert werden soll und welche Kompromisse drohen (Foto: dpa). Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Welche Steuerreformen die Regierung plant
  • Wie die Haushaltslöcher dann gestopft werden sollen
  • Was die Bevölkerung über die Reformansätze denkt

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