Panorama

Berliner Kultur-Beben: Senatorin Wedl-Wilson tritt nach Förder-Affäre zurück

Nur fünf Monate vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus verliert Berlin seine Kultursenatorin. Sarah Wedl-Wilson zieht damit die Konsequenz aus der anhaltenden Kritik an der Vergabe von Fördermitteln gegen Antisemitismus und einem belastenden Bericht des Rechnungshofs. Um weiteren Schaden vom politischen Kampf gegen Judenhass abzuwenden, bat die parteilose Politikerin den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner nun offiziell um ihre Entlassung.