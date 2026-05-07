Finanzen

Knorr-Bremse Aktie: Profitabilität steigt deutlich – Kurs legt nach Quartalszahlen zu

Die Knorr-Bremse Aktie steht bei Anlegern heute hoch im Kurs: Trotz eines schwierigen Marktumfelds im Nutzfahrzeugsektor konnte der MDax-Konzern zum Jahresauftakt 2026 seine Profitabilität signifikant steigern. Während die Knorr-Bremse Dividende 2026 bereits im Fokus der Aktionäre steht, untermauern die aktuellen Quartalszahlen die positive Prognose für das Gesamtjahr. Dank konsequenter Sparmaßnahmen stemmte sich der Weltmarktführer für Bremssysteme erfolgreich gegen einen leichten Umsatzrückgang und lieferte Ergebnisse, die viele Analysten positiv überraschten.