US-Börsenbericht: Wall Street gibt leicht nach, da sich die Ölpreise erholen

Rücksetzer an der Wall Street

Die US-Märkte schlossen am Donnerstag im Minus, da sich die Ölpreise erholten und die Anleger auf Neuigkeiten über eine Lösung des Krieges im Iran warteten.

Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,38 Prozent und fiel von seinem gestrigen Rekordschlussstand auf 7.337,11 Punkte zurück. Der technologielastige Nasdaq gab um 0,13 Prozent auf 25.806,20 Punkte nach, nachdem er zuvor im Tagesverlauf ein neues Intraday-Rekordhoch erreicht hatte. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,63 Prozent und schloss bei 49.596,97 Punkten.

Ölmarkt reagiert auf Entwicklungen im Iran

Nachdem der Preis für Brent-Rohöl im frühen Handelsverlauf auf unter 96 US-Dollar gefallen war, stieg er im späten Handel angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Aussicht auf eine Verhandlungslösung für den Nahostkonflikt wieder auf 100 US-Dollar pro Barrel an. Die Ölpreise notieren weiterhin rund 40 Prozent über ihrem Vorkriegsniveau von Ende Februar.

Während der Iran derzeit einen US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges prüft, erklärte ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter am Mittwoch, dass eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus mit einem „unrealistischen Plan“ nicht gestattet werde, wie der staatliche iranische Sender Press TV berichtete.

Licht und Schatten im Technologie-Sektor

Der Speicherchiphersteller Micron Technology verzeichnete mit einem Minus von 3,05 Prozent die größten Verluste im S&P 500, gefolgt von Amazon mit einem Rückgang von 1,39 Prozent.

Mehrere Chip-Aktien gaben am Donnerstag nach, nachdem sie zu Beginn der Woche noch stark gestiegen waren. Arm Holdings fiel um 10 Prozent, während Advanced Micro Devices 3,09 Prozent einbüßte.

Obwohl die meisten Sektoren im Minus schlossen, stiegen Technologieaktien dank besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen und dem KI-bezogenen Handel weiter an. Der Softwareentwickler Datadog verzeichnete einen Kurssprung von 31,33 Prozent, nachdem er die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen hatte, während das Cybersicherheitsunternehmen Fortinet um 20,03 Prozent zulegte.

Nvidia und Microsoft konnten ihre jeweiligen Aktienkurse um 1,76 Prozent und 1,68 Prozent steigern.

Während Technologieaktien den Nasdaq und den S&P 500 in den letzten Tagen auf Rekordhöhen getrieben hatten, berichtete die Financial Times am Donnerstag, dass die starke Performance der Wall Street seit Ende März von der geringsten Anzahl an Aktien seit Beginn der Aufzeichnungen getragen wurde.