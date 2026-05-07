Finanzen

US-Börsenbericht: Wall Street gibt leicht nach, da sich die Ölpreise erholen

Geopolitische Unsicherheiten und überraschende Gewinner: Erfahren Sie, welche Faktoren die Märkte aktuell in Atem halten.
Autor
Bonnier Investor
07.05.2026 22:28
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Wall Street gibt leicht nach, da sich die Ölpreise erholen
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Rücksetzer an der Wall Street

Die US-Märkte schlossen am Donnerstag im Minus, da sich die Ölpreise erholten und die Anleger auf Neuigkeiten über eine Lösung des Krieges im Iran warteten.

Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,38 Prozent und fiel von seinem gestrigen Rekordschlussstand auf 7.337,11 Punkte zurück. Der technologielastige Nasdaq gab um 0,13 Prozent auf 25.806,20 Punkte nach, nachdem er zuvor im Tagesverlauf ein neues Intraday-Rekordhoch erreicht hatte. Der Dow Jones Industrial Average verlor 0,63 Prozent und schloss bei 49.596,97 Punkten.

Ölmarkt reagiert auf Entwicklungen im Iran

Nachdem der Preis für Brent-Rohöl im frühen Handelsverlauf auf unter 96 US-Dollar gefallen war, stieg er im späten Handel angesichts der anhaltenden Unsicherheit über die Aussicht auf eine Verhandlungslösung für den Nahostkonflikt wieder auf 100 US-Dollar pro Barrel an. Die Ölpreise notieren weiterhin rund 40 Prozent über ihrem Vorkriegsniveau von Ende Februar.

Während der Iran derzeit einen US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges prüft, erklärte ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter am Mittwoch, dass eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus mit einem „unrealistischen Plan“ nicht gestattet werde, wie der staatliche iranische Sender Press TV berichtete.

Licht und Schatten im Technologie-Sektor

Der Speicherchiphersteller Micron Technology verzeichnete mit einem Minus von 3,05 Prozent die größten Verluste im S&P 500, gefolgt von Amazon mit einem Rückgang von 1,39 Prozent.

Mehrere Chip-Aktien gaben am Donnerstag nach, nachdem sie zu Beginn der Woche noch stark gestiegen waren. Arm Holdings fiel um 10 Prozent, während Advanced Micro Devices 3,09 Prozent einbüßte.

Obwohl die meisten Sektoren im Minus schlossen, stiegen Technologieaktien dank besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen und dem KI-bezogenen Handel weiter an. Der Softwareentwickler Datadog verzeichnete einen Kurssprung von 31,33 Prozent, nachdem er die Erwartungen für das erste Quartal übertroffen hatte, während das Cybersicherheitsunternehmen Fortinet um 20,03 Prozent zulegte.

Nvidia und Microsoft konnten ihre jeweiligen Aktienkurse um 1,76 Prozent und 1,68 Prozent steigern.

Während Technologieaktien den Nasdaq und den S&P 500 in den letzten Tagen auf Rekordhöhen getrieben hatten, berichtete die Financial Times am Donnerstag, dass die starke Performance der Wall Street seit Ende März von der geringsten Anzahl an Aktien seit Beginn der Aufzeichnungen getragen wurde.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Energiewende-Pläne: Umweltminister Schneider stoppt Entwurf von Reiche
DWN
Politik
Politik Energiewende-Pläne: Umweltminister Schneider stoppt Entwurf von Reiche
07.05.2026

Im Streit um die Energiewende zeigt sich die Bundesregierung tief gespalten. Umweltminister Carsten Schneider (SPD) lehnte die Pläne von...

US-Börsenbericht: Wall Street gibt leicht nach, da sich die Ölpreise erholen
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Wall Street gibt leicht nach, da sich die Ölpreise erholen
07.05.2026

Geopolitische Unsicherheiten und überraschende Gewinner: Erfahren Sie, welche Faktoren die Märkte aktuell in Atem halten.

Friedenssignale aus Teheran: Warum Trump den Iran-Krieg kaum als Sieg verkaufen kann
DWN
Politik
Politik Friedenssignale aus Teheran: Warum Trump den Iran-Krieg kaum als Sieg verkaufen kann
07.05.2026

Die Märkte setzen auf Entspannung im Iran-Konflikt, doch Trump steht vor einer politischen Niederlage und die Zukunft der Straße von...

Rohstoffmärkte unter Druck: Was den Kupferpreis jetzt bewegt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Rohstoffmärkte unter Druck: Was den Kupferpreis jetzt bewegt
07.05.2026

Der Kupferpreis steht im Zentrum neuer Machtverschiebungen an den Rohstoffmärkten. Wie stark kann KGHM davon profitieren, wenn Geopolitik,...

Effizienz-Schock bei DeepL: Kölner KI-Aushängeschild entlässt 250 Mitarbeiter
DWN
Unternehmen
Unternehmen Effizienz-Schock bei DeepL: Kölner KI-Aushängeschild entlässt 250 Mitarbeiter
07.05.2026

Das Kölner Vorzeige-Startup DeepL galt lange als die deutsche Antwort auf das Silicon Valley. Doch trotz technischer Erfolge zieht das...

Kraftwerksgesetz: Kartellamt warnt vor Einschränkung des Wettbewerbs
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Kraftwerksgesetz: Kartellamt warnt vor Einschränkung des Wettbewerbs
07.05.2026

Das Kartellamt äußert massive Kritik am geplanten Kraftwerksgesetz (StromVKG) des Wirtschaftsministeriums. Laut einer aktuellen...

Warsteiner Brauerei: Konzern schließt Standorte und bündelt Bierproduktion
DWN
Unternehmen
Unternehmen Warsteiner Brauerei: Konzern schließt Standorte und bündelt Bierproduktion
07.05.2026

Die Warsteiner Brauerei (Haus Cramer Gruppe) reagiert auf den sinkenden Bierkonsum in Deutschland mit einem drastischen Kapazitätsabbau....

KI-Gesetz der EU: Neues Verbot für Missbrauch-Deepfakes beschlossen
DWN
Technologie
Technologie KI-Gesetz der EU: Neues Verbot für Missbrauch-Deepfakes beschlossen
07.05.2026

Die EU verschärft das KI-Gesetz und verbietet künftig sexualisierte Deepfakes sowie KI-Inhalte, die Kindesmissbrauch darstellen....