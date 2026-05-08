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Evonik Aktie: Geschäftsbelebung durch Sondereffekte – Jahresziele bestätigt

Die Evonik Aktie reagiert am Morgen mit moderaten Gewinnen auf die Vorlage der aktuellen Quartalszahlen. Der Spezialchemiekonzern spürt derzeit zwar indirekten Rückenwind durch die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, blickt jedoch weiterhin vorsichtig auf den weiteren Jahresverlauf 2026. Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Quartal konnte das operative Ergebnis die Erwartungen der Analysten übertreffen, was die Zuversicht für das Erreichen der Jahresziele stützt.