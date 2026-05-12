Bitcoin-Kurs aktuell um 81.000 Dollar: Zwischen Stabilisierung und neuer Unsicherheit

Bitcoin-Kurs aktuell: Bitcoin hält sich um 81.000 Dollar

Der Bitcoin-Kurs bewegt sich am Dienstag weiter in einer vergleichsweise engen Spanne um die Marke von 81.000 US-Dollar. CoinMarketCap nennt umgerechnet rund 68.836 Euro und eine Marktkapitalisierung von etwa 1,38 Billionen Euro. Damit bleibt Bitcoin die mit Abstand größte Kryptowährung am Markt.

Auffällig ist dabei vor allem die relative Stabilisierung nach den heftigen Ausschlägen der vergangenen Monate. Am 10. Mai lag der Schlusskurs noch bei rund 82.166 Dollar, am 11. Mai bei 80.635 Dollar. Vom Rekordhoch bei 125.965 Dollar, erreicht am 6. Oktober 2025, ist der Bitcoin-Kurs damit weiterhin deutlich entfernt. Vom Bitcoin-Allzeithoch bei 107.433 Euro ist der Kurs der wichtigsten Kryptowährung derzeit rund 35,9 Prozent entfernt.

BTC-Kurs hält wichtige Marken, doch der Schwung am Kryptomarkt fehlt

Für den Markt ist das ein gemischtes Signal. Einerseits zeigt die Kryptowährung, dass sie sich nach dem Rücksetzer zu Jahresbeginn wieder oberhalb wichtiger psychologischer Marken festsetzen kann. Andererseits fehlt bislang die Dynamik, die für einen erneuten Angriff auf die Rekordstände nötig wäre. Das spiegelt sich auch im Handelsgeschehen: CoinMarketCap beziffert das 24-Stunden-Volumen auf rund 25,5 Milliarden Euro. Das ist beachtlich, spricht aber eher für einen aktiven, jedoch nicht euphorischen Markt.

Ein wichtiger Treiber bleibt die Nachfrage institutioneller Investoren. CoinShares meldete für die Woche bis zum 11. Mai Zuflüsse von 857,9 Millionen US-Dollar in Krypto-Anlageprodukte, davon 706,1 Millionen Dollar allein in Bitcoin-Produkte. Das war bereits die sechste Woche in Folge mit Nettozuflüssen. Nach Einschätzung von CoinShares hat eine freundlichere Stimmung rund um die US-Regulierungsdebatte die Nachfrage gestützt; zugleich wurden Absicherungen gegen fallende Bitcoin-Preise zuletzt zurückgefahren. Das spricht dafür, dass professionelle Anleger die jüngste Erholung nicht nur als kurzfristige Gegenbewegung sehen. Weiterlesen Krypto-Wallet-Vergleich: So verwalten Sie Bitcoin & Co. sicher – die besten digitalen Geldbörsen

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US-Geldpolitik bleibt Risikofaktor für den Bitcoin-Kurs

Gleichzeitig bleibt das makroökonomische Umfeld ein Unsicherheitsfaktor für die Bitcoin-Kursentwicklung. Die US-Notenbank hat Ende April ihren Leitzinskorridor unverändert bei 3,5 bis 3,75 Prozent belassen. In ihrer Stellungnahme verwies die Federal Reserve auf erhöhte Inflation, gestiegene Energiepreise und zusätzliche Unsicherheit durch die Lage im Nahen Osten. Für risikoreiche Anlageklassen wie Kryptowährungen ist das relevant, weil ein solches Umfeld die Risikobereitschaft von Investoren dämpfen kann.

Unterm Strich zeigt sich der Bitcoin-Kurs aktuell damit in robusterer Verfassung als noch zu Beginn des Jahres, aber noch nicht in einer neuen Aufwärtsphase mit voller Überzeugung. Solange die Zuflüsse in börsengehandelte Krypto-Produkte anhalten und die Marke von 80.000 Dollar verteidigt wird, bleibt das Bild konstruktiv. Die hohe Abhängigkeit von Stimmung, Regulierung und Geldpolitik zeigt aber auch: Beim Bitcoin-Kurs bleibt die Schwankungsanfälligkeit hoch, und aus der aktuellen Stabilisierung lässt sich keine Anlageempfehlung ableiten.