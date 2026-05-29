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Einzelhandel und Textilbranche schrumpfen weiter: Nächster Modegigant pleite

Eine schwache Konsumstimmung, steigende Kosten für Energie und Personal sowie hohe Abgaben belasten den stationären Handel zunehmend. Besonders hart trifft es die deutsche Texilbranche: Nach 163 Jahren wird eine weitere Traditionsmarke ihren Betrieb einstellen.
Autor
Mirell Bellmann
29.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Einzelhandel und Textilbranche schrumpfen weiter: Nächster Modegigant pleite
Konkurrent Olymp kauft Markenrechte von Eterna: Der insolvente Hemden- und Blusenhersteller aus Passau stellt nach 163 Jahren seinen Betrieb ein. (Foto: dpa) Foto: Tom Weller

Im Folgenden:

  • Warum der deutsche Einzelhandel unter die Marke von 300.000 Geschäften sinken könnte.
  • Weshalb der Hemdenhersteller Eterna trotz langer Investorensuche schließen muss.
  • Wie Konkurrent Olymp die Markenrechte an Eterna sicherte und was er damit vorhat.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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