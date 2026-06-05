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Rezession trifft Ausbildungsmarkt: Weniger Ausbildungsplätze trotz steigender Nachfrage

Der Anteil der Betriebe, die noch ausbilden, hat 2025 einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Rückgang des Angebots an Ausbildungsstellen verschärft die Situation für junge Menschen zunehmend. Die Folgen inmitten der Wirtschaftskrise: Nachwuchsmangel und Menschen ohne Berufsabschluss.
Autor
Mirell Bellmann
05.06.2026 11:00
Lesezeit: 4 min
Rezession trifft Ausbildungsmarkt: Weniger Ausbildungsplätze trotz steigender Nachfrage
Die Krise auf dem Ausbildungsmarkt spiegelt die angespannte wirtschaftliche Lage Deutschlands wider. Betriebe investieren immer weniger in die Berufsausbildung. (Foto: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Anteil ausbildender Betriebe 2025 einen historischen Tiefstand erreicht.
  • Weshalb die Wirtschaftskrise den Ausbildungmarkt langfristig negativ beeinflusst.
  • Wie viele junge Menschen in Deutschland keinen Berufsabschluss haben. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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