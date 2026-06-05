Wirtschaft

Gigant der Meere: Ein Blick an Bord der LNG-Tanker für Deutschlands Gasversorgung

Um den weltweiten Bedarf zu decken, transportieren riesige Spezialschiffe verflüssigtes Erdgas über die Ozeane. Einer dieser Giganten, die fast 300 Meter lange „Maran Gas Amorgos“, musste neulich zur großen Inspektion ins Trockendock nach Nordspanien. Das für den deutschen Gashändler Uniper fahrende Schiff zeigt eindrucksvoll, welcher enorme technische Aufwand hinter dem LNG-Transport steckt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.06.2026 07:30
Lesezeit: 6 min
Gigant der Meere: Ein Blick an Bord der LNG-Tanker für Deutschlands Gasversorgung
Riesige LNG-Tanker versorgen Deutschland mit Erdgas. Wie die Technik funktioniert, welche Mengen transportiert werden und was Kritiker bemängeln (Foto: dpa). Foto: Helge Toben

Im Folgenden:

  • Warum ein LNG-Tanker rechnerisch 50.000 Haushalte ein Jahr lang versorgen könnte.
  • Wie Uniper seinen LNG-Handel nach der Gaskrise 2022 wieder ausbauen will.
  • Weshalb Umweltschützer den wachsenden LNG-Handel als fossilen Teufelskreis bezeichnen.

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