Wirtschaft

Gigant der Meere: Ein Blick an Bord der LNG-Tanker für Deutschlands Gasversorgung

Um den weltweiten Bedarf zu decken, transportieren riesige Spezialschiffe verflüssigtes Erdgas über die Ozeane. Einer dieser Giganten, die fast 300 Meter lange „Maran Gas Amorgos“, musste neulich zur großen Inspektion ins Trockendock nach Nordspanien. Das für den deutschen Gashändler Uniper fahrende Schiff zeigt eindrucksvoll, welcher enorme technische Aufwand hinter dem LNG-Transport steckt.