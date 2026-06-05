Politik

Milliarden-Spritze: Neue Finanzhilfen für die ukrainische Wirtschaft

Russlands Angriffe treffen auch die Unternehmen der Ukraine hart. Ein neues Hilfsprogramm von EU und EBRD steuert nun mit Garantien und Zuschüssen dagegen, um den Fluss von Finanzmitteln mitten im Krieg aufrechtzuerhalten und Betriebe zu stabilisieren.