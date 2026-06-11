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Porsche-Chef: 911er wird es nicht elektrisch geben

Der Porsche 911 genießt Kultstatus unter Sportwagenfans. Aber wird es ihn künftig auch elektrisch geben? Der Porsche-Chef macht eine klare Ansage.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.06.2026 07:18
Lesezeit: 1 min
Porsche-Chef: 911er wird es nicht elektrisch geben
1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7: Die kompromisslose Sportversion für die Straße mit dem markanten Heckspoiler (Entenbürzel) ist heute ein extrem gesuchtes Sammlerstück. (Foto: dpa) Foto: Andrew Gombert

Im Folgenden:

  • Warum Porsche-Chef Leiters einen elektrischen 911er ausschließt.
  • Weshalb Porsche seinen Elektrokurs grundlegend korrigiert.
  • Welche Milliarden-Investitionen Porsche nun einplant.

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