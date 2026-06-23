Ostsee unter Druck: Mysteriöse Schiffe bedrohen Europas kritische Infrastruktur

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist der Ansicht, dass die Verbraucher bereit sein sollten, für die erhöhte Sicherheit selbst zu bezahlen. (Foto: dpa | Christoph Meyer)

Der ehemalige britische Verteidigungsminister Ben Wallace ist der Ansicht, dass die Verbraucher bereit sein sollten, für die erhöhte Sicherheit selbst zu bezahlen. (Foto: dpa | Christoph Meyer) Foto: Christoph Meyer

Russische Schattenflotte bedroht Europas kritische Infrastruktur

An Silvester 2025 fuhr ein russischer Kapitän mit einem aserbaidschanischen Besatzungsmitglied auf einem Schiff in die Ostsee hinaus, das zuvor in Russland abgelegt hatte. Von dort senkten sie den Anker des Schiffes, zogen ihn mindestens 130 Kilometer über den Meeresboden und beschädigten mehrere Untersee-Datenkabel. So steht es jedenfalls in einer Anklageschrift am Gericht in Helsinki, wo der Russe und der Aserbaidschaner wegen schwerer Sabotage angeklagt sind. Der Vorfall steht keineswegs allein, so unsere Kollegen von Børsen.

In den vergangenen Jahren sind mehrere mysteriöse Schiffe in der Ostsee aufgetaucht. Sie stehen im Verdacht, für die russische Schattenflotte zu fahren und Sabotage zu verüben oder gegen die Nato zu spionieren. Im Jahr 2024 waren die Folgen besonders deutlich zu spüren, als zwei große Datenkabel durchtrennt wurden und die Verbindung zwischen Finnland, Deutschland und Litauen plötzlich ausfiel. Mitten in diesem Bild steht der größte Eigentümer digitaler Infrastruktur des Landes, TDC. Das Unternehmen verfügt unter anderem über 80 Seekabel, mehrere davon in der Ostsee, 12 Rechenzentren und 50 Infrastrukturpunkte in zehn Ländern, die Dänemark mit der Außenwelt verbinden.

"Wenn Russland tatsächlich beschließt, Dänemark vom Rest der Welt abzuschneiden, dann wird es auf solche Verbindungspunkte zielen", sagt Michel Jumeau, Vorstandschef von TDC Net, zu Børsen. Børsen trifft den französischen Topmanager auf Bornholm im Zusammenhang mit dem jährlichen Politikfestival Folkemødet zu einem gemeinsamen Interview mit dem früheren britischen Verteidigungsminister Ben Wallace.

Wallace leitete die Antwort Großbritanniens auf Russlands Invasion der Ukraine im Jahr 2022 und ist ein derart scharfer Kritiker des Kreml, dass er auf Moskaus Liste gesuchter Personen steht. Seit seinem Ausstieg aus der britischen Politik beschäftigt er sich mit europäischen Verteidigungsinvestitionen und beteiligt sich weiterhin an der Debatte über die russische Bedrohung.

Mit auf die Felseninsel bringt Wallace eine Botschaft. Die zivile nationale Infrastruktur ist Europas absolut schwächster Punkt. Sie wird das erste Ziel sein, falls Russlands Präsident Wladimir Putin beschließt, das Nato-Bündnis zu testen. "Das werdet ihr zuerst und vor allem in eurer Infrastruktur sehen. In eurer zivilen Infrastruktur", sagt Ben Wallace.

Keine kostenlosen Milliarden für mehr Sicherheit

Wie sichert man die Verbindung während eines potenziell landesweiten Stromausfalls? Wie schützt man die wichtigen Datenkabel, die über den Grund der Ostsee verlaufen? Solche Fragen beschäftigen derzeit Michel Jumeau, der seinen Kalender in den vergangenen Monaten mit Treffen bei Nachrichtendiensten, Verteidigungsministerien und europäischen Sicherheitsbehörden gefüllt hat.

Um dem Risiko standzuhalten, baut TDC seine Systeme unter anderem mit mehreren Standbeinen auf, damit alternative Verbindungen bereitstehen und übernehmen können, falls eine Leitung ausfällt oder von feindlichen Akteuren gekappt wird. "Wenn das gesagt ist, dann steigt die Bedrohung, und deshalb müssen wir unsere Widerstandsfähigkeit deutlich erhöhen", meint Michel Jumeau.

Es gibt nur ein ziemlich wesentliches Problem. Sicherheit ist alles andere als kostenlos. Derzeit sind TDC und der Staat tief uneinig darüber, wer die Rechnung übernehmen soll. Die Kunden, die Staatskasse und damit die Steuerzahler oder das Unternehmen? "TDC Net ist selbstverständlich vollkommen bereit, unseren Teil zu übernehmen. Wir werden unsere Rolle spielen, aber wir können nicht alles tragen. Wir sprechen über Milliardeninvestitionen, wenn man auf all das schaut, was in den nächsten zwei bis drei Jahren getan werden muss", sagt der Topmanager.

Ben Wallace warnt vor der Illusion, dass es "kostenloses Geld" gebe, etwa in Form besonderer europäischer Fonds, die die Ausgaben für stärkere Sicherheit decken könnten. "Das gibt es nicht", sagt Ben Wallace. "Die Öffentlichkeit wird einen Teil ihrer eigenen Widerstandsfähigkeit finanzieren müssen. Der Kunde wird möglicherweise mehr für seine Telefonrechnung, seine Gasrechnung oder seine Wasserrechnung zahlen müssen." Jumeau stimmt ein. "Es gibt kein kostenloses Mittagessen, es gibt kein kostenloses Geld. Die Verbraucher müssen vielleicht bereit sein, ein wenig mehr zu zahlen", sagt der TDC-Chef.

Wie Børsen bereits im Frühjahr beschreiben konnte, ist genau die Finanzierungsfrage der Kern eines neuen Konflikts zwischen TDC und dem dänischen Staat. Der Telekomriese meint, dass dem Unternehmen immer teurere Sicherheitsanforderungen auferlegt werden, ohne dass es die Rechnung weiterreichen kann. Umgekehrt will der Staat niedrige Preise für die Verbraucher.

Mit der aktuellen Sicherheitslage ist es nach Einschätzung von Ben Wallace und Michel Jumeau Wunschdenken, dass die Preise auf dem derzeitigen Niveau bleiben können. Und nach Ansicht von Wallace wäre es grundlegend falsch, wenn politische Führungskräfte versuchten, der Bevölkerung einzureden, dass "irgendjemand anders irgendwo" dafür bezahlen werde, die Infrastruktur widerstandsfähig zu machen. So wie man Verteidigung und Krankenhäuser über Steuern bezahlt, sollte nach Ansicht des Briten dasselbe für die zivile Sicherheit gelten. "Ihr werdet auf die eine oder andere Weise dafür zahlen. Und wir müssen die Menschen darauf vorbereiten", sagt er. Weiterlesen Nato unter Druck: Testet Russland Europas Verteidigungswillen in der Ostsee?

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Deutschland steht in der Ostsee mit im Risiko

Dass die Bornholmer Felsen an einem Gewässer liegen, das sowohl in der Risikozone für Sabotage liegt als auch bis an eine russische Küstengrenze reicht, platziert Dänemark unter dem Strich mitten in einem hochgespannten geopolitischen Feld. "Wenn man in Italien, Spanien oder Irland ist, ist man weit weg von Russland. Wir sind sehr nah dran. Kaliningrad liegt nur 400 Kilometer entfernt. Deshalb gibt es hier ein deutlich höheres Bewusstseinsniveau", sagt Michel Jumeau. Darin liegt nach Ansicht von Jumeau auch eine einzigartige Chance für Dänemark, dem übrigen Europa zu zeigen, was ganz konkret geändert und getan werden muss.

"Die gute Nachricht ist, dass das Bewusstsein jetzt enorm ist. Wir wissen, was wir tun müssen. Und in weniger als drei Jahren können wir etwas tun. Wir können unsere Widerstandsfähigkeit wirklich massiv verbessern. Für die Seekabel, für die Mobilfunkinfrastruktur, für sämtliche Backups. Wir können tatsächlich einen großen Stromausfall bewältigen. Wir wissen, wie man es macht", sagt Michel Jumeau.

Für Deutschland ist die Debatte unmittelbar relevant, da die kritische Infrastruktur in der Ostsee nicht an nationalen Grenzen endet. Der Ausfall der Datenverbindungen zwischen Finnland, Deutschland und Litauen hat bereits gezeigt, dass Sabotage gegen Unterseekabel auch deutsche Unternehmen, Behörden, Energieversorger und digitale Dienste treffen kann. Wer Resilienz im Ostseeraum aufbaut, schützt daher nicht nur Dänemark oder Finnland, sondern auch den deutschen Wirtschaftsstandort und seine digitale Anbindung an Nordeuropa.

Das Fazit fällt entsprechend nüchtern aus. Die Bedrohung der kritischen Infrastruktur ist kein Randthema der Sicherheitspolitik mehr, sondern eine Kostenfrage für Staaten, Unternehmen und Verbraucher. Wenn Europa seine digitalen Netze, Energieleitungen und Verbindungspunkte widerstandsfähiger machen will, wird die Rechnung politisch erklärt, wirtschaftlich getragen und gesellschaftlich akzeptiert werden müssen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Rechnung in nächster Zukunft steigen wird. Die Preise werden nämlich über Regulierung festgelegt, und die Rahmenbedingungen werden jeweils für fünf Jahre bestimmt. Die nächste Periode beginnt im Dezember. Hier hat TDC Preiserhöhungen von 35 bis 50 Prozent vorgeschlagen, aber von den dänischen Behörden eine Absage erhalten. "Wir sollten die Regulierung jetzt ändern und eine Regulierung bekommen, die zeitgemäß ist und die Investitionen ermöglichen kann, die wir tätigen müssen, um unsere Infrastruktur zu sichern", sagt der TDC-Chef.