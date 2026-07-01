Wirtschaft

Tech-Giganten streichen Tausende von Stellen: Experte glaubt nicht, dass KI den Menschen ersetzen wird

Oracle hat im Laufe des letzten Jahres 21.000 Mitarbeiter entlassen, während das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz investiert. Laut einem CBS-Forscher geht es weniger darum, dass KI die Arbeit übernimmt, sondern vielmehr darum, dass die Tech-Giganten eine teure neue Infrastruktur finanzieren müssen
Autor
avtor
Alfred Lykke Jeppesen
01.07.2026 06:03
Lesezeit: 7 min
Tech-Giganten streichen Tausende von Stellen: Experte glaubt nicht, dass KI den Menschen ersetzen wird
Oracle ist das weltweit wertvollste Unternehmen. (Foto: dpa) Foto: epa Kamil Krzaczynski

Im Folgenden:

  • Wie die enormen Kosten für KI-Infrastruktur die Entlassungswelle in der Tech-Branche treiben.
  • Warum eine Expertin hinter dem massiven Stellenabbau keine direkte Ersetzung durch KI sieht.
  • Welche Rolle die hohen Investitionskosten für Rechenzentren bei den Tech-Entlassungen spielen.

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Alfred Lykke Jeppesen

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Alfred Lykke Jeppesen ist Autor bei Børsen, dem dänischen Wirtschaftstitel aus dem Bonnier-Konzern und Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschaftsnachrichten.

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