Wirtschaft

Tech-Giganten streichen Tausende von Stellen: Experte glaubt nicht, dass KI den Menschen ersetzen wird

Oracle hat im Laufe des letzten Jahres 21.000 Mitarbeiter entlassen, während das Unternehmen massiv in künstliche Intelligenz investiert. Laut einem CBS-Forscher geht es weniger darum, dass KI die Arbeit übernimmt, sondern vielmehr darum, dass die Tech-Giganten eine teure neue Infrastruktur finanzieren müssen