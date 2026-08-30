Wirtschaft

Konsumflaute trotz besserer Stimmung: Händler senken Preise

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, das Leben verlagert sich wieder stärker nach drinnen. Für Händler beginnt damit eine wichtige Phase für Haushalts- und Wohnprodukte. Doch schwache Kauflaune und steigende Preise erschweren das Geschäft. Können kräftige Rabatte die Verbraucher trotzdem überzeugen?
Autor
avtor
Markus Gentner
30.08.2026 09:13
Lesezeit: 2 min
Konsumflaute trotz besserer Stimmung: Händler senken Preise
Bis zu 40 Prozent Rabatt auf ausgewählte Haushaltswaren: Warum die Aktion zur aktuellen Konsumflaute passt. (Bild: ChatGPT)

Bis zu 40 Prozent Rabatt: Warum Haushaltswaren jetzt günstiger werden

Der Spätsommer ist für viele Händler eine Übergangsphase. Während Reise- und Freizeitprodukte langsam an saisonaler Bedeutung verlieren, rücken Wohnung, Haushalt und Organisation wieder stärker in den Vordergrund. Gleichzeitig bleiben deutsche Verbraucher bei Anschaffungen vorsichtig. Rabattaktionen sollen deshalb zusätzliche Kaufimpulse schaffen.

In dieses Umfeld fällt eine aktuelle Aktion bei Thalia: Ausgewählte Haushalts- und Wohnprodukte von Wenko sind bis zum 12. September um bis zu 40 Prozent reduziert. Das Sortiment reicht von Artikeln für Bad und Küche bis zu Lösungen für Aufbewahrung und Stauraum.

Konsumstimmung erholt sich – Kauflaune bleibt trotzdem schwach

Für Händler gibt es derzeit erste positive Signale. Das aktuelle NIM-Konsumklima in Deutschland zeigt eine Verbesserung der Verbraucherstimmung. Für September 2026 steigt der Indikator auf minus 26,6 Punkte, nachdem er im Vormonat revidiert bei minus 29,4 Punkten gelegen hatte. Grund dafür sind vor allem bessere Einkommenserwartungen und eine etwas niedrigere Sparneigung. Einen entscheidenden Haken gibt es allerdings: Die Anschaffungsneigung der Verbraucher bleibt nahezu unverändert und laut NIM weiterhin auf niedrigem Niveau.

Gerade bei Haushaltsartikeln, deren Kauf sich häufig problemlos aufschieben lässt, sind Rabatte daher ein naheliegendes Instrument. Preisnachlässe können Verbraucher dazu bewegen, eine ohnehin geplante Anschaffung vorzuziehen.

Inflation steigt wieder auf 2,8 Prozent

Hinzu kommt eine zuletzt wieder stärkere Teuerung. Im Juli 2026 lagen laut Destatis die Verbraucherpreise im Juli 2026 in Deutschland 2,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Juni hatte die Inflationsrate lediglich 2,3 Prozent betragen. Besonders die Energiepreise erwiesen sich im Juli mit einem Plus von 8,3 Prozent als Inflationstreiber. Interessant ist allerdings die Entwicklung bei Haushaltsprodukten: Die Kategorie „Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör“ war im Juli insgesamt 0,2 Prozent günstiger als ein Jahr zuvor. Gegenüber Juni blieb das Preisniveau unverändert.

Für Kunden entsteht dadurch eine interessante Situation: Während die allgemeinen Lebenshaltungskosten weiter steigen, zeigt sich der Markt für Haushaltsausstattung vergleichsweise preisstabil. Zusätzliche Preisaktionen können diesen Effekt verstärken.

Einzelhandel spürt weiterhin die Kaufzurückhaltung

Dass Händler um Kunden kämpfen müssen, zeigen auch die jüngsten Destatis-Einzelhandelszahlen. Im Juni 2026 setzte der deutsche Einzelhandel preisbereinigt 1,1 Prozent weniger als im Mai um. Gegenüber Juni 2025 ergab sich real ein Minus von 0,2 Prozent. Im Mai hatte es dagegen noch einen deutlichen Zuwachs gegeben.

Zeitlich begrenzte Aktionen sind vor diesem Hintergrund nicht nur ein Vorteil für Schnäppchenjäger. Für Händler können sie dazu beitragen, Lagerbestände schneller umzuschlagen und Kunden trotz zurückhaltender Kauflaune zu einer Bestellung zu bewegen.

Spätsommer bringt den Haushalt wieder in den Fokus

Auch saisonal ist der Zeitpunkt nachvollziehbar. Ende August geht in vielen Bundesländern die Ferienzeit zu Ende. Reisen, Garten und Outdoor-Aktivitäten verlieren allmählich an Bedeutung, während sich das Leben wieder stärker nach Hause verlagert.

Produkte für Ordnung, Aufbewahrung, Küche oder Badezimmer lassen sich deshalb gut als praktische Anschaffungen für den Übergang in die Herbstmonate positionieren. Wer beispielsweise zusätzlichen Stauraum schaffen, Küche und Bad neu organisieren oder einzelne Haushaltshelfer ersetzen möchte, findet während solcher Aktionen möglicherweise günstigere Gelegenheiten.

Rabatte treffen auf preissensible Verbraucher

Die Wenko-Aktion läuft noch bis zum 12. September 2026. Ausgewählte Produkte werden mit Preisnachlässen von bis zu 40 Prozent angeboten.

Das wirtschaftliche Umfeld erklärt, weshalb solche Kampagnen derzeit attraktiv sind: Die Konsumstimmung verbessert sich zwar, von echter Kauflaune kann aber noch keine Rede sein. Gleichzeitig ist die allgemeine Inflation wieder gestiegen und der Einzelhandel musste zuletzt einen Umsatzrückgang hinnehmen.

Für Verbraucher bleibt deshalb der Preisvergleich entscheidend. Ein hoher prozentualer Rabatt bedeutet nicht automatisch, dass ein Produkt nirgendwo günstiger erhältlich ist. Wer einen Haushaltsartikel ohnehin benötigt, kann die Aktion jedoch zum Anlass nehmen, aktuelle Preise zu vergleichen und eine geplante Anschaffung gegebenenfalls vorzuziehen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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