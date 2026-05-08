Finanzen

Eine Million reicht nicht für finanzielle Freiheit: Warum Millionäre nicht frei sind

Viele träumen vom sorgenfreien Leben mit einem Millionenvermögen – doch das ist oft nur eine Illusion. Zwei erfahrene Investoren erklären, warum finanzielle Freiheit nicht vom Kontostand abhängt, welche Denkfehler Anleger vermeiden sollten und welche Schritte wirklich zum Ziel führen.