Technologie

KI im E-Learning: Wie ChatGPT Kursanbieter entlarvt

Was früher niemand las, prüft heute eine Maschine in Sekunden. Kunden lassen Verträge, E-Books und Onlinekurse von KI analysieren und entdecken Lücken, Plagiate oder fehlende Widerrufsbelehrungen. Für Anbieter digitaler Produkte beginnt damit eine neue Ära, in der Transparenz und Rechtssicherheit über Erfolg oder Rückerstattung entscheiden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.04.2026 12:22
Lesezeit: 3 min
KI im E-Learning: Wie ChatGPT Kursanbieter entlarvt
Jahrelang funktionierte der Markt für Online-Kurse und E-Learning-Produkte nach einfachen Prinzipien. (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum KI im E-Learning plötzlich über Rückerstattungen entscheidet.
  • Welche Vertragsfehler ChatGPT in Sekunden aufdeckt.
  • Wie fehlende Widerrufsbelehrungen zwölf Monate Risiko bedeuten.

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