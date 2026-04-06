Technologie

KI im E-Learning: Wie ChatGPT Kursanbieter entlarvt

Was früher niemand las, prüft heute eine Maschine in Sekunden. Kunden lassen Verträge, E-Books und Onlinekurse von KI analysieren und entdecken Lücken, Plagiate oder fehlende Widerrufsbelehrungen. Für Anbieter digitaler Produkte beginnt damit eine neue Ära, in der Transparenz und Rechtssicherheit über Erfolg oder Rückerstattung entscheiden.