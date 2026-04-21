Politik

Bürokratieabbau unter Bundeskanzler Merz: Realität oder Rhetorik?

Ein Jahr nach Amtsantritt der Merz-Regierung ist die Euphorie verflogen. Was als „Entfesselungspaket“ für die Wirtschaft angekündigt wurde, bringt für viele Unternehmen kaum spürbare Entlastung. Eine Bestandsaufnahme zwischen großen Versprechen und ernüchternder Realität.
Autor
avtor
Anika Völger
21.04.2026 12:15
Aktualisiert: 01.01.2030 11:22
Lesezeit: 6 min
Bürokratieabbau unter Bundeskanzler Merz: Realität oder Rhetorik?
Ein Jahr Merz-Regierung: Warum Bürokratieabbau bei Unternehmen kaum ankommt – und Milliardenpotenzial ungenutzt bleibt (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • 150 Milliarden Euro Wachstum – wenn es ernst wird.
  • Das Grundproblem: Ein System permanenter Dokumentation.
  • Konkrete Entlastung? Für viele Unternehmen kaum spürbar.

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Anika Völger
Freie Wirtschaftsjournalistin, Autorin, Bankkauffrau, Verwaltungswirtin, Dozentin für Recht. Anika Völger verbindet juristisches und wirtschaftliches Fachwissen mit journalistischer Klarheit. Die Hannoveranerin ordnet wirtschaftliche und politische Entwicklungen ein, analysiert rechtliche Zusammenhänge und erklärt Wirtschafts-, Finanz-, Technologie- und Kryptothemen für ein breites Publikum. Sie schreibt u. a. für die Deutschen Wirtschaftsnachrichten, für Kanzleien sowie für Finanz- und Technologieunternehmen.
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