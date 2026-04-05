Technologie

Chinas Vorherrschaft bei Batterien ist eine Tatsache. Was bleibt Europa noch?

Europa erhält keine Energiespeicher höchster Qualität. Diese werden vom heimischen chinesischen Markt absorbiert, ähnlich verhält es sich auch bei Zellen. Eindeutiger könne das Signal nicht sein: Europa müsse die gesamte Wertschöpfungskette aufbauen, zumindest für die Bedürfnisse der Rüstungsindustrie, verrät ein Experte im exklusiven Interview.