Politik

Blockade im Mittelmeer: Italien setzt deutsches Rettungsschiff erneut fest

Nach einem Einsatz im Mittelmeer wird erneut ein Schiff einer Hilfsorganisation in Italien festgesetzt. Sea-Watch kritisiert das Vorgehen der Behörden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
30.03.2026 14:50
Aktualisiert: 30.03.2026 14:58
Lesezeit: 1 min
Blockade im Mittelmeer: Italien setzt deutsches Rettungsschiff erneut fest
Die Sea-Watch 5 wurde nach der Rettung von 93 Migranten in Italien festgesetzt. Warum das Piantedosi-Dekret die Seenotrettung gezielt behindert (Foto: dpa). Foto: Daniel Bockwoldt

Im Folgenden:

  • Warum die italienischen Behörden die „Sea-Watch 5" für 20 Tage festgesetzt haben.
  • Weshalb ein Streit um Hafenzuweisungen zum Kern des Konflikts zwischen Sea-Watch und Rom wurde.
  • Welche rechtlichen Grundlagen Italiens Vorgehen gegen zivile Seenotrettungsorganisationen ermöglichen.

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