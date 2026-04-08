Wirtschaft

Energiekrise in Europa: EU lässt Steuerspielräume ungenutzt

Die EU reagiert auf steigende Energiepreise mit Appellen zum Energiesparen statt mit Eingriffen bei Steuern und Abgaben. Kann dieser Ansatz den Preisschock für Wirtschaft und Verbraucher tatsächlich wirksam abfedern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
08.04.2026 05:42
Lesezeit: 2 min
Energiekrise in Europa: EU lässt Steuerspielräume ungenutzt
Steigende Energiepreise in der EU treffen Verbraucher und Unternehmen, während steuerliche Spielräume im Kraftstoffmarkt bislang ungenutzt bleiben (Foto: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Warum die EU trotz Energiekrise auf bewährte Steuerinstrumente verzichtet.
  • Wie hohe Kraftstoffsteuern den Preisschock für Verbraucher und Industrie verschärfen.
  • Welche konkreten Maßnahmen Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit kurzfristig schützen könnten.

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