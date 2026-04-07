Wirtschaft

Kraftstoffsteuer in Europa: Warum der Benzinpreis dauerhaft zu hoch ist

Die Kraftstoffsteuer entwickelt sich zunehmend zum zentralen Kostenfaktor für Energie in Europa und verschärft den Druck auf Industrie und Verbraucher. Wie stark beeinflusst diese Abgabenstruktur die Wettbewerbsfähigkeit Europas?