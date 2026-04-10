Wirtschaft

Spritpreise: Deutlicher Rückgang an den Zapfsäulen – Kommt jetzt die Trendwende?

Nach einer langen Phase extremer Kosten geben die Kraftstoffpreise den zweiten Tag in Folge spürbar nach. Laut ADAC verbilligte sich Diesel am Donnerstag im bundesweiten Schnitt um 7,3 Cent auf 2,346 Euro pro Liter. Auch bei Super E10 gab es einen Preisnachlass um 4,3 Cent auf 2,112 Euro, was Hoffnungen auf eine dauerhafte Entspannung am Markt schürt.