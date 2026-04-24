Finanzen

Dividendenaktien mit Potenzial: Drei Aktien mit verlässlichen Ausschüttungen

Dividendenaktien rücken in einem unsicheren Marktumfeld wieder stärker in den Vordergrund, da viele Anleger auf verlässliche Ausschüttungen und robuste Geschäftsmodelle setzen. Welche Aktien bieten neben stabilen Erträgen auch überzeugende Perspektiven für die kommenden Jahre?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.04.2026 12:20
Lesezeit: 4 min
Dividendenaktien mit Potenzial: Drei Aktien mit verlässlichen Ausschüttungen
Dividendenaktien wie Enbridge, Realty Income und AbbVie sind für Anleger interessant, die stabile Ausschüttungen mit Kurspotenzial verbinden wollen (Foto: iStock.com, AndreyPopov) Foto: AndreyPopov

Im Folgenden:

  • Warum Analyst Keith Speights drei Dividendenaktien mit über fünf Prozent Rendite empfiehlt.
  • Welche Rolle monatliche Ausschüttungen und eine 98,9-Prozent-Vermietungsquote spielen.
  • Welche Aktie trotz niedrigerer Dividendenrendite als besonders attraktiv für Value-Investoren gilt.

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Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

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