Politik

Programmänderung ZDF: kurzfristige Sondersendung mit Kanzler Merz

Im ZDF kommt es am Mittwoch (6. Mai) zu einer Programmverschiebung. Grund dafür ist eine Sondersendung mit Bundeskanzler Friedrich Merz.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 10:28
Lesezeit: 1 min
Programmänderung ZDF: kurzfristige Sondersendung mit Kanzler Merz
Am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, ändert das ZDF sein Abendprogramm. Der Sender macht Platz für eine Sondersendung mit dem Bundeskanzler. (Foto: dpa) Foto: Monika Skolimowska

Programmänderung ZDF: kurzfristige Sondersendung mit Kanzler Merz

Am Mittwoch, dem 6. Mai 2026, ändert das ZDF sein Abendprogramm. Der Sender macht Platz für eine Sondersendung mit dem Bundeskanzler. Der Anlass: Friedrich Merz ist seit genau einem Jahr im Amt.

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und Nachrichtenchefin Anne Gellinek wollen ihn in der Sendung "Was nun, Herr Merz?" zu stockenden Reformen, dem Zusammenhalt der Koalition und dem gesunkenen Vertrauen in der Bevölkerung befragen.

Das Format "Was nun, ...?" hat beim ZDF eine lange Tradition. Deutsche Spitzenpolitiker stellen sich seit mehr als 40 Jahren den Fragen der Journalisten. Die erste Ausgabe lief im August 1985.

"Aktenzeichen XY" verschiebt sich nach hinten

Die Sendung beginnt um 19.20 Uhr. Dafür wird die Kriminalsendung "XY Spuren des Verbrechens" auf 19.50 Uhr verschoben, "Aktenzeichen XY ... ungelöst" startet an diesem Abend somit erst um 20.35 Uhr statt wie gewohnt um 20.15 Uhr.

Das ZDF beschreibt in einer Pressemitteilung, worum es in der Sonderausgabe gehen soll: "Im Mittelpunkt der Sendung steht die Bilanz der ersten zwölf Monate im Amt." Weiter heißt es: "Vor allem bei den großen Vorhaben im Renten- und Gesundheitssystem zeigen sich tiefe inhaltliche Differenzen zwischen den Koalitionspartnern. Zugleich verschärfen sich die Konflikte innerhalb der Regierung: Diskussionen über Steuerpolitik, Sozialstaatsreformen und wirtschaftspolitische Weichenstellungen prägen die politische Debatte. Auch aus den eigenen Reihen wächst die Kritik am Kurs des Kanzlers."

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