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Ikea schließt Standort in Schweden: Filialschließung erstmals seit 40 Jahren

Ikea reagiert auf den wachsenden Onlinehandel und zieht in Schweden ungewöhnlich klare Konsequenzen für sein Filialnetz. Was bedeutet die Schließung für den Standort Borlänge, die Beschäftigten und den Kurs des Konzerns?