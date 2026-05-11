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Ikea schließt Standort in Schweden: Filialschließung erstmals seit 40 Jahren

Ikea reagiert auf den wachsenden Onlinehandel und zieht in Schweden ungewöhnlich klare Konsequenzen für sein Filialnetz. Was bedeutet die Schließung für den Standort Borlänge, die Beschäftigten und den Kurs des Konzerns?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.05.2026 06:00
Lesezeit: 1 min
Ikea schließt Standort in Schweden: Filialschließung erstmals seit 40 Jahren
Die Ikea-Schließung in Borlänge zeigt, wie stark der Onlinehandel das Filialnetz des Möbelkonzerns unter Druck setzt (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum Ikea erstmals seit 40 Jahren ein Einrichtungshaus schließt.
  • Welche Folgen die Filialschließung in Borlänge für 230 Beschäftigte hat.
  • Wie stark Umsatz und Gewinn von Ikea zuletzt unter Druck geraten sind.

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