Wirtschaft

Nach Drohnenangriffen: Moskau muss erstmals Einbruch der Ölförderung einräumen

Die ukrainischen Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur zeigen Wirkung: Vize-Regierungschef Alexander Nowak hat beim Wirtschaftsforum in St. Petersburg einen Rückgang der Ölfördermengen bestätigt. Er sprach verharmlosend von „unplanmäßigen Reparaturen“ in den betroffenen Betrieben.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.06.2026 08:44
Lesezeit: 1 min
Nach Drohnenangriffen: Moskau muss erstmals Einbruch der Ölförderung einräumen
Auf diesem von der französischen Armee zur Verfügung gestellten Handout-Foto überfliegt ein NH90-Hubschrauber der französischen Armee den unter internationalen Sanktionen stehenden Öltanker Tagor, der auf dem Weg von Russland in den Atlantik war (Foto: dpa). Foto: ---

Im Folgenden:

  • Warum Moskau erstmals einen Rückgang der Ölförderung nach ukrainischen Drohnenangriffen einräumt.
  • Wie die Ukraine gezielt Russlands Energieeinnahmen und damit dessen Kriegsfinanzierung unter Druck setzt.
  • Weshalb Russland seine Opec+-Förderquote derzeit um fast 580.000 Barrel täglich verfehlt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Appell an die Tech-Riesen: Anthropic fordert globale KI-Pause
DWN
Technologie
Technologie Appell an die Tech-Riesen: Anthropic fordert globale KI-Pause
05.06.2026

Der OpenAI-Rivale Anthropic plädiert überraschend für eine kontrollierte Pause bei der Entwicklung extrem leistungsstarker Künstlicher...

Ukraine-Krieg: Belügt Putins Generalstab den Kremlchef über die Front?
DWN
Politik
Politik Ukraine-Krieg: Belügt Putins Generalstab den Kremlchef über die Front?
05.06.2026

Eine geleakte Karte aus dem russischen Verteidigungsministerium wirft neue Fragen über Putins Informationslage im Ukraine-Krieg auf....

Nach Drohnenangriffen: Moskau muss erstmals Einbruch der Ölförderung einräumen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nach Drohnenangriffen: Moskau muss erstmals Einbruch der Ölförderung einräumen
05.06.2026

Die ukrainischen Angriffe auf die russische Energie-Infrastruktur zeigen Wirkung: Vize-Regierungschef Alexander Nowak hat beim...

Gigant der Meere: Ein Blick an Bord der LNG-Tanker für Deutschlands Gasversorgung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Gigant der Meere: Ein Blick an Bord der LNG-Tanker für Deutschlands Gasversorgung
05.06.2026

Um den weltweiten Bedarf zu decken, transportieren riesige Spezialschiffe verflüssigtes Erdgas über die Ozeane. Einer dieser Giganten,...

EU-Stromnetze werden zur Machtprobe zwischen Berlin und Brüssel
DWN
Politik
Politik EU-Stromnetze werden zur Machtprobe zwischen Berlin und Brüssel
05.06.2026

Brüssel will Europas Stromnetze schneller bauen, doch ausgerechnet Deutschland tritt auf die Bremse. Hinter dem technischen Begriff des...

US-Märkte im Überblick: Dow Jones erreicht neue Höhen, während Broadcom den Nasdaq im Minus hält
DWN
Finanzen
Finanzen US-Märkte im Überblick: Dow Jones erreicht neue Höhen, während Broadcom den Nasdaq im Minus hält
04.06.2026

Zwischen neuen Rekordhochs und überraschenden Verlusten: Entdecken Sie, was die Börsen aktuell bewegt und worauf Anleger jetzt achten...

Asylleistungen in Deutschland: EuGH sieht menschenwürdigen Lebensstandard gefährdet
DWN
Politik
Politik Asylleistungen in Deutschland: EuGH sieht menschenwürdigen Lebensstandard gefährdet
04.06.2026

Der Europäische Gerichtshof hält deutsche Leistungskürzungen für abgelehnte Asylbewerber für unvereinbar mit EU-Recht. Auch bei...

EU-Erweiterung im Visier: Ungarn zieht Veto gegen Ukraine-Verhandlungen zurück
DWN
Politik
Politik EU-Erweiterung im Visier: Ungarn zieht Veto gegen Ukraine-Verhandlungen zurück
04.06.2026

Das Tor nach Europa öffnet sich für Kiew: Ungarn gibt unter der Führung von Polit-Aufsteiger Peter Magyar den Widerstand gegen die...