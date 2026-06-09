Finanzen

US-Marktbericht: Wall Street uneinheitlich, da Apple nachgibt und Nike zulegt

Ein Handelstag der Gegensätze: Was die Stimmung der Anleger heute maßgeblich beeinflusst hat
Autor
Bonnier Investor
09.06.2026 22:34
Lesezeit: 1 min
US-Marktbericht: Wall Street uneinheitlich, da Apple nachgibt und Nike zulegt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Zwiegespaltene Stimmung an den Märkten

Die Wall Street schloss am Dienstag uneinheitlich, da die Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz die Sorgen über die zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten überwog.

Der Preis für Brent-Rohöl pendelte im späten Handel um 91 US-Dollar pro Barrel.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,17 Prozent höher bei 50.872,11 Punkten.

Zurückhaltung trotz neuer KI-Visionen

Die Verluste im frühen Handel des Index wurden von Apple angeführt, deren Aktie bis zur Schlussglocke um 3,64 Prozent nachgab.

Der Kursrückgang folgte auf die Ankündigung von Apple auf seiner Worldwide Developers Conference (WWDC), Siri grundlegend zu überarbeiten, da das Unternehmen seine Position auf dem Markt für künstliche Intelligenz stärken will.

Die Anleger reagierten jedoch zurückhaltend auf diese Ankündigung.

Für die verbesserten Siri-Funktionen gibt es noch keinen bestätigten Starttermin, und aufgrund anhaltender regulatorischer Herausforderungen werden sie zunächst weder in Europa noch in China verfügbar sein.

Die eingeschränkte Markteinführung und der vage Zeitplan schienen die Begeisterung zu dämpfen. Die Überarbeitung wirkte eher wie eine Bestätigung bereits erwarteter KI-Pläne als eine große Überraschung, was einige Anleger wahrscheinlich zu Gewinnmitnahmen veranlasste.

Konsumgüter sorgen für Lichtblicke

Unterdessen konnte der Index Kursgewinne durch Nike verzeichnen, da die Anleger im Vorfeld der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2026 weiterhin optimistisch hinsichtlich der Positionierung des Unternehmens bleiben.

Goldman Sachs hat die Einstufung für Nike auf „Neutral“ belassen, mit einem Kursziel von 52 US-Dollar.

Die Nike-Aktie schloss zur Schlussglocke 3,28 Prozent höher.

Währenddessen beendete der S&P 500 die Sitzung mit einem Minus von 0,26 Prozent bei 7.386,65 Punkten.

Positive Impulse im Index kamen von Ralph Lauren; die Aktie stieg bis zum Börsenschluss um 4,91 Prozent.

Ralph Lauren verzeichnete bereits im frühen Handel ein Plus von 4,79 Prozent. Der jüngste Quartalsbericht vom 21. Mai ergab, dass der Umsatz im vierten Quartal um 17 Prozent gestiegen ist und zudem über 700 Millionen US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet wurden.

Der technologielastige Nasdaq schloss zur Schlussglocke 0,97 Prozent im Minus bei 25.678,82 Punkten.

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