Signal auf mehreren Smartphones nutzen: So funktioniert es

Signal auf mehreren Mobilgeräten nutzen
Mehr als ein Gerät mit dem Messenger-Konto koppeln – das ist vielen wichtig. Deshalb hat Signal dieses Feature erweitert: Wie es nun mit Android-Tablets sowie -Telefonen und iPhones möglich ist.
Signal lässt sich nun auch auf mehreren mobilen Android-Geräten gleichzeitig nutzen. Zudem ist die Unterstützung für Mobilgeräte im Apple-Universum ausgebaut worden. Voraussetzung dafür, mehr Zusatzgeräte anhängen zu können, ist die Signal-Version 8.20 bei Android beziehungsweise die Version 8.22 bei iOS.
Konkret lässt sich nun:
- unter Android ein Tablet oder ein weiteres Smartphone mit dem eigenen Konto verbinden
- bei Apple auch ein zweites iPhone mit dem Signal-Konto koppeln; eine Verbindung mit einem iPad war bereits zuvor möglich.
Bei null anfangen – oder 45 Tage zurückreisen
Nach dem Verbinden eines weiteren Gerätes hat man zwei Möglichkeiten:
- Man startet auf dem Zusatzgerät mit einem leeren Chatverlauf.
- Man wählt die Option, den Chatverlauf der vergangenen 45 Tage lokal verschlüsselt auf das Zusatzgerät zu übertragen - inklusive aller Medien wie Fotos und Videos.
So koppelt es sich – und klemmt vielleicht noch bei Tablets
Wie das Koppeln von Geräten funktioniert, erklärt Signal Schritt für Schritt auf seinen Support-Seiten im Netz.
Die Entwickler weisen darauf hin, dass es aktuell auf Android-Tablets noch vereinzelt klemmen kann, etwa in den Einstellungen, bei der In-App-Kamera oder bei der Unterstützung von Tastaturkürzeln. Fehlerbereinigungen seien aber in Arbeit.