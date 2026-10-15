US-Marktbericht: Dow schließt deutlich höher, während sich die Wall Street erholttitle

Wall Street dreht nach anfänglichen Verlusten ins Plus

Die US-Börsen schlossen am Donnerstag im positiven Bereich und erholten sich auf breiter Front von anfänglichen Verlusten, da Technologiewerte wieder an Boden gewannen.

Halbleiteraktien grenzten ihre vorherigen Verluste ein, nachdem es zuvor zu Verkäufen gekommen war, die durch wachsende Sorgen bezüglich der Fremdfinanzierung von KI-Infrastruktur ausgelöst wurden. Der technologielastige Nasdaq erholte sich von initialen Verlusten und verzeichnete ein leichtes Plus von 0,08 Prozent auf 26.713,03 Punkte.

Der Dow Jones Industrial Average kletterte um 1,08 Prozent und schloss bei 52.178,99 Punkten, während der breit gefasste S&P 500 bis zur Schlussglocke um 0,33 Prozent auf 7.744,10 Punkte stieg.

Entwicklungen bei Rohöl und US-Staatsanleihen

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent lag zuletzt bei knapp unter 106 US-Dollar pro Barrel und testete vor dem Hintergrund turbulenter Lieferbedingungen im Nahen Osten Ein-Monats-Hochs.

Die Anleihenrenditen setzten am Donnerstag ihren Abwärtstrend fort: Die Rendite der richtungsweisenden 10-jährigen US-Staatsanleihe fiel um 1,98 Prozent auf 5,089 Prozent. Die 30-jährige Rendite gab um 1,70 Prozent nach und lag bei 5,431 Prozent.

Starke Impulse bei Tech-Giganten und Einzelwerten

CoreWeave erholte sich von früheren Verlusten und schloss mit einem Plus von 5,94 Prozent bei 69,69 US-Dollar. Auslöser waren Äußerungen von Jensen Huang, CEO von Nvidia, der finanzielle Bedenken gegen das Unternehmen zurückwies. Nvidia ist mit einem Anteil von rund 10 Prozent der zweitgrößte Aktionär von CoreWeave.

Microsoft verzeichnete nach dem Rücksetzer am Mittwoch wieder einen Zuwachs und stieg um 1,08 Prozent auf einen Schlusskurs von 539,44 US-Dollar. Der Halbleiterhersteller Micron legte ebenfalls um 1,87 Prozent auf 931,24 US-Dollar zu.

Die Papiere von Dell sanken bis zum Handelsschluss um 6,71 Prozent auf 473,39 US-Dollar und setzten damit einen zweitägigen Ausverkauf fort, der durch eine Abstufung der Aktie durch Barclays ausgelöst worden war.

Luftfahrtwerte verzeichneten breite Kursgewinne: Southwest Airlines kletterte um 3,79 Prozent auf 40,83 US-Dollar, Delta Air legte um 1,87 Prozent auf 78,08 US-Dollar zu und United Airlines stieg bis zur Schlussglocke um 2,37 Prozent auf 101,31 US-Dollar.