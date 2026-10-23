US-Marktbericht: KI-Aktien im Fokus, während die Wall Street im Minus bleibt

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Dämpfer für den Tech-Sektor und Halbleiterwerte

Der KI-Sektor rückte diese Woche stark in den Fokus, da Investoren zunehmend hinterfragen, wann sich all das Kapital auszahlen wird, das sie in die Branche gepumpt haben.

Besonders hart traf es diese Woche Chip-Aktien, die auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr fielen.

Geopolitische Spannungen treiben den Ölpreis

Unterdessen näherten sich die Brent-Öl-Futures wieder ihren Höchstständen aus der Zeit zu Beginn des US-Krieges gegen den Iran im Sommer.

Im späten Handel lag der Preis mit einem Plus von 3,6 Prozent bei fast 117 US-Dollar pro Barrel. Ursache waren Sorgen über die eskalierenden Spannungen in dem Konflikt.

Börsen im Minus: Indizes und Einzelwerte

Als am Freitag die Schlussglocke die Handelswoche beendete, verlor der S&P 500 0,52 Prozent auf 7.623,63 Punkte, der Dow Jones sank um 1,24 Prozent auf 52.214,09 Punkte und der Nasdaq gab um 0,21 Prozent auf 25.955,34 Punkte nach.

Zu den größten Gewinnern im S&P 500 zählten an diesem Tag Crown Castle mit einem Plus von 9,13 Prozent auf 86,03 US-Dollar, CrowdStrike mit plus 8,25 Prozent auf 257,57 US-Dollar und Palo Alto Networks mit einem Zuwachs von 7,22 Prozent auf 380,55 US-Dollar.

Auf der Verliererseite standen hingegen Bloom Energy mit einem Minus von 11,33 Prozent auf 193,09 US-Dollar, Comfort Systems mit minus 9,33 Prozent auf 1.160 US-Dollar sowie Globe Life mit einem Abschlag von 8,11 Prozent auf 154,75 US-Dollar.