Unternehmen

KI als Jobkiller? Wo Unternehmen zukünftig wieder Personal einstellen werden

Mit KI Kosten und Personal sparen scheint für viele Unternehmen die Sparmaßnahme Nummer Eins zu werden – vor allem im Bereich Kundenservice. Doch genau für diese Tätigkeiten prognostizieren Marktforscher, dass die Hälfte der Unternehmen Mitarbeiter wieder einstellen werden. Warum KI im Kundenservice doch nicht zum Sparmodell wird.
Autor
Mirell Bellmann
14.03.2026 15:13
Lesezeit: 3 min
KI als Jobkiller? Wo Unternehmen zukünftig wieder Personal einstellen werden
KI als Jobkiller? Laut Gartner-Analysten werden bis 2027 rund 50 % der Unternehmen, die Servicekräfte durch KI ersetzt haben, erneut Personal einstellen. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Unternehmen trotz KI-Einsatz wieder Personal einstellen werden.
  • Weshalb die Kosten für KI-Lösungen laut Gartner-Analysten explodieren. 
  • Welche Qualifikationen im Kundenservice durch KI nicht ersetzbar sind.

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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