Geldwäsche-Skandal: Wie dubiose Deals eine Schweizer Bank zu Fall brachten

Milliarden, Iran und Russland: Wie eine Zürcher Bank im Geldwäsche-Sumpf unterging. (Foto: dpa)

Milliarden, Iran und Russland: Wie eine Zürcher Bank im Geldwäsche-Sumpf unterging. (Foto: dpa) Foto: Hendrik Schmidt

Im Folgenden:

Geldwäsche-Skandal: Vom Erfolgsmodell zum Kollaps unter ErmittlungsdruckJedes Mal, wenn Paul-Michel von Merey für seine kleine Schweizer Bank einen Deal mit einer sechsstelligen Provision...

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