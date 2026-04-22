Finanzen

Steuersenkung, Subventionsabbau: Union legt Steuerkonzept vor. Wie wird Klingbeil reagieren?

Die schwarz-rote Koalition hat eine Reform angekündigt, um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten. Jetzt haben Unionspolitiker ein Konzept für eine Steuerreform vorgelegt, welche die Steuerzahler um insgesamt 25 bis 30 Milliarden Euro im Jahr entlasten soll. Welche Maßnahmen sie vorschlagen.