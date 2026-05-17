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Deutsche Bahn startet günstiges Familienticket für Sommerreisen

Mit einem neuen Familienticket will die Deutsche Bahn Familien in den Sommerferien entlasten. Für unter 100 Euro sind Hin- und Rückfahrten quer durch Deutschland möglich. Doch profitieren tatsächlich alle Reisenden von dem Angebot – oder gibt es versteckte Hürden?
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.05.2026 11:00
Lesezeit: 3 min
Deutsche Bahn startet günstiges Familienticket für Sommerreisen
Mit dem neuen DB-Familienticket reisen Familien günstig durch Deutschland. (Foto: ChatGPT)

Bahn startet neues Familienticket zum Festpreis

99,99 Euro für fünf Reisende – hin und zurück, unabhängig vom Ziel im Land. Was hinter dem neuen Familienticket der Bahn steckt. Und wie sich beim Bahnfahren zusätzlich sparen lässt.

Die Deutsche Bahn will in den Sommerferien ein Familienticket zu einem Festpreis von knapp 100 Euro anbieten. Als Ursache nennt der bundeseigene Konzern steigende Benzin- und Flugpreise infolge des Iran-Kriegs. Das Bahn-Familienticket richtet sich vor allem an Familien, die deshalb ihre Urlaubspläne für den Sommer anpassen mussten.

"Der Familien-Sommerurlaub darf nicht ins Wasser fallen", sagte Bahnchefin Evelyn Palla. Zuerst hatte der "Stern" über das neue Angebot berichtet.

Preis beim Bahn-Familienticket bleibt unabhängig von der Strecke

Für 99,99 Euro sollen bis zu fünf Personen innerhalb Deutschlands mit Fernverkehrszügen hin und zurück fahren können, Sitzplatzreservierungen seien bereits im Preis enthalten. Buchbar soll das "DB-Familienticket" ab Mitte Juni sein – vorgesehen ist es für Reisen bis Mitte September, wenn in Bayern als letztem Bundesland die Sommerferien enden.

Das Familienticket soll laut Bahn deutschlandweit unabhängig von der Länge der Strecke gelten, allerdings nicht für Verbindungen ins europäische Ausland. Das Bahnticket für Familien werde automatisch in der Buchungsmaske angezeigt, wenn auf der Bahn-Website nach Reisen mit Kindern gesucht wird.

Die Familientickets sind an feste Züge gebunden, Reisende wählen also konkrete Verbindungen und müssen sich an die jeweiligen Abfahrzeiten halten.

Wie viele Bahn-Familientickets angeboten werden, bleibt offen

Ob es wie bei den Spartickets im Fernverkehr ein begrenztes Kontingent gibt und wie viele dieser Pauschaltickets verkauft werden, dazu machte die Bahn keine Angaben. Auch ein genaues Datum für den Start der Buchungen über die Angabe Mitte Juni hinaus nannte der Konzern zunächst nicht.

Voraussetzung: Kinder müssen mitfahren

Das DB-Familienticket gilt laut Bahn für bis zu fünf Personen, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad. Konkret dürfen bis zu zwei Erwachsene (ab 15 Jahren) sowie bis zu vier Kinder zwischen sechs und 14 Jahren gemeinsam reisen. Weitere Kinder können kostenlos mitgenommen werden, wenn sie jünger als sechs Jahre sind, da diese grundsätzlich kostenlos im Fernverkehr fahren. Dann müssen gegebenenfalls zusätzliche Sitzplätze kostenpflichtig reserviert werden, denn das Familienticket umfasst höchstens fünf Reservierungen.

Wichtig für alle anderen, die das Familienticket womöglich als günstige Alternative nutzen möchten: Voraussetzung für die Nutzung ist laut einer Bahnsprecherin, dass mindestens ein Kind mitreist.

Wie Reisende zusätzlich sparen können

Wer günstig mit der Bahn reisen möchte, sollte grundsätzlich möglichst früh buchen. Sogenannte Superspartickets, für die nur ein begrenztes Kontingent verfügbar ist, gelten meist als beste Sparmöglichkeit. Das gilt auch für Familien, die früh planen: Kaufen Erwachsene ein Fernverkehrsticket, dürfen bis zu vier Kinder bis einschließlich 14 Jahren kostenlos mitfahren.

Um günstige Angebote zu finden, können Bahnreisende außerdem die Funktion "Bestpreissuche" auf der Bahn-Website oder im DB-Navigator verwenden. Dort werden die niedrigsten verfügbaren Preise eines Tages hervorgehoben – darunter können allerdings auch eher unattraktive Verbindungen am frühen Morgen oder späten Abend sein. Besonders zu Tagesrandzeiten ist das Sparpotenzial höher.

Das gilt ebenso für Reisen unter der Woche: Dienstag und Mittwoch sind laut Bahn weniger stark gefragt, dadurch steigen die Chancen auf günstige Tickets. Hintergrund ist, dass die Ticketpreise dynamisch berechnet werden und sich abhängig von Buchungstag und Nachfrage verändern.

Außerdem lohnt sich weiterhin der Vergleich mit anderen Anbietern: Zwar dominiert die Deutsche Bahn den Fernverkehr, doch auf einzelnen Strecken fährt beispielsweise auch Flixtrain. Zudem gibt es laut Stiftung Warentest bei bestimmten Verbindungen attraktive Alternativen von ausländischen Anbietern wie den Österreichischen Bundesbahnen.

Bahn-Familienticket soll Familien entlasten

Mit dem neuen Familienticket reagiert die Deutsche Bahn auf steigende Reise- und Energiekosten in der Ferienzeit. Familien erhalten damit die Möglichkeit, vergleichsweise günstig durch Deutschland zu reisen und gleichzeitig Sitzplatzreservierungen zu nutzen. Allerdings zeigt sich auch, dass das Angebot an Bedingungen geknüpft ist. So müssen Kinder zwingend mitreisen, außerdem gelten feste Zugbindungen und mögliche Kontingente bleiben bislang unklar. Wer flexibel plant und frühzeitig bucht, kann dennoch erheblich sparen. Zusätzlich lohnt sich weiterhin der Vergleich mit anderen Ticketangeboten und alternativen Bahnunternehmen. Für viele Familien dürfte das Familienticket deshalb eine interessante Option für den Sommerurlaub werden.

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