Wirtschaft

Offshore-Windkraft vor Comeback: Energieriesen setzen wieder auf Europa

Die Offshore-Windkraft hat schwere Jahre hinter sich. Jetzt wittern Energieriesen in Europa wieder Chancen, doch aus Optimismus wird nur dann ein Comeback, wenn die Politik liefert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.05.2026 17:37
Lesezeit: 11 min
Offshore-Windkraft vor Comeback: Energieriesen setzen wieder auf Europa
Europas Windriesen setzen neu an, doch die Offshore-Windkraft braucht jetzt Taten. (Foto: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum RWE und Ørsted trotz Milliardenverlusten wieder auf Offshore-Wind setzen.
  • Welche Ausschreibungsbedingungen darüber entscheiden, ob Europas Windprojekte gebaut werden.
  • Weshalb Zulieferer der Branche trotz wachsendem Optimismus einen harten Einbruch fürchten.

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