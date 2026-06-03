Politik

SPIEF startet: Selenskyj lobt Drohnentruppen nach Attacke auf Petersburg

In Sankt Petersburg auf dem Wirtschaftsforum will Kremlchef Putin internationalen Gästen zeigen, wie gut Russland vier Jahre nach Kriegsbeginn dasteht. Mit einem Drohnenangriff stört die Ukraine nun den Eindruck der Idylle.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.06.2026 10:12
Lesezeit: 1 min
SPIEF startet: Selenskyj lobt Drohnentruppen nach Attacke auf Petersburg
Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg (SPIEF): Die Veranstaltung findet vom 3. bis 6. Juni 2026 im Kongresszentrum ExpoForum statt. (Foto: dpa)

SPIEF 2026: Selenskyj lobt Drohnentruppen nach Attacke auf St. Petersburg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Drohnenangriffe auf den Hafen der Millionenstadt St. Petersburg bestätigt. Die Einschläge bezeichnete er als "gutes Resultat" der gemeinsamen Arbeit von Drohneneinheiten verschiedener Truppengattungen und Geheimdienste. Getroffen worden sei neben dem Ölterminal auch ein rein militärisches Ziel im Stadtbezirk Kronstadt, wo die russische Kriegsflotte ihren Stützpunkt in der Ostsee hat. Die Ziele lägen fast 1.100 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, betonte er.

In St. Petersburg startet am Mittwoch das Internationale Wirtschaftsforum SPIEF. Kremlchef Wladimir Putin ist Gastgeber bei dem glanzvoll für Gäste aus aller Welt inszenierten Forum. Erwartet werden auch Unternehmer und Wirtschaftsvertreter aus westlichen Staaten. Aus Deutschland besuchen daneben Politiker der AfD das Forum. In weiten Teilen der Millionenstadt an der Newa waren nach dem ukrainischen Angriff Rauchschwaden zu sehen.

"Ein weiteres Ziel war ein Unternehmen in der Region Tambow, das an der Produktion russischer Rüstungsgüter beteiligt ist", schrieb Selenskyj. Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um eine Fabrik, die auch Raketentechnik produziert.

Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg

SPIEF gilt als eines der weltweit einflussreichsten Wirtschaftstreffen und bringt Staats- und Regierungschefs, Investoren, Unternehmenslenker sowie Innovatoren aus aller Welt zusammen. Oft als „russisches Davos” bezeichnet, hat es sich zu einem strategischen Forum entwickelt, an dem Wirtschaftsdiplomatie auf unternehmerische Innovation trifft. Seit seiner Gründung im Jahr 1997 spielt es eine zentrale Rolle bei der Anbahnung internationaler Partnerschaften. Seit 2006 steht das Forum unter der Schirmherrschaft des russischen Präsidenten.

Saudi-Arabien ist in diesem Jahr Ehrengast des Forums. Neben Russland sind dort unter anderem Repräsentanten aus den USA China, Indien, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, weiteren Golfstaaten, der Türkei, Staaten Afrikas, Lateinamerikas und Zentralasiens vertreten.

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