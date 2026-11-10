Bentley erfindet den V8 neu: Dieses Elektroauto klingt nach Schlagzeug und Bassgitarre

Der Bentley Torcal ist das erste Elektroauto der britischen Luxusmarke. Mit bis zu 888 PS, künstlichem V8-Sound und einem erwarteten Einstiegspreis von rund 200.000 Euro verbindet er moderne Technik mit klassischem Luxus. (Bild: Bentley)

Der Bentley Torcal ist das erste Elektroauto der britischen Luxusmarke. Mit bis zu 888 PS, künstlichem V8-Sound und einem erwarteten Einstiegspreis von rund 200.000 Euro verbindet er moderne Technik mit klassischem Luxus. (Bild: Bentley)

Bentley Torcal verbindet klassischen Luxus mit elektrischer Technik

Torcal heißt ein völlig neuer, fünf Meter langer Bentley mit einer spektakulären Klangshow, edlen Materialien und einem ausgeprägten Gespür für traditionelle Handwerkskunst. Das berichten unsere Kollegen von Borsen.

Designer und Ingenieure haben viel Arbeit in die Entwicklung einer eigenen Klangwelt gesteckt. Denn wie klingt ein Bentley ohne einen gewaltigen V8-Benzinmotor? Die Antwort überrascht. Ausgangspunkt für die Entwicklung der Klänge des Torcal war der legendäre 6,75-Liter-V8-Motor der Marke. Allerdings wurde dessen Klang mit akustischen Instrumenten nachgebildet.

Wenn man den Startknopf drückt, hört man den gedämpften Klang eines vor sich hin grummelnden V8-Motors, allerdings erzeugt durch Schlagzeug, Bratsche und Bassgitarre. Intensität und Lautstärke des Klangs nehmen angeblich mit der Betätigung des Gaspedals und steigender Geschwindigkeit zu. Besonders deutlich soll dieser Effekt im Fahrprogramm Sport ausfallen. Der Klang lässt sich aber auch vollständig abschalten. Die Kabine besticht durch eine gelungene Kombination aus Aluminium, Glas und Leder. (Bild: Bentley)

Weitere künstliche Geräusche wurden mit anderen Instrumenten erzeugt. So stammt das Blinkgeräusch von der Aufnahme eines Hammers, der auf Leder schlägt.

Nach dem ersten Hörtest zu urteilen, erinnert der Klang im Leerlauf tatsächlich vor allem an einen V8-Motor. Zur Serienausstattung gehören 16 Lautsprecher mit einer Leistung von bis zu 620 Watt. Optional gibt es ein Soundsystem der Marke Naim mit 28 Lautsprechern, das bis zu 1.780 Watt liefert und Dolby Atmos wiedergeben kann.

Die Klangwelt ist Teil eines Systems namens Experience Modes, bei dem Klang, Licht, Luftströme und digitale Darstellung verschiedene harmonische Atmosphären rund um die Passagiere schaffen.

Luxus ohne zusätzlichen Bildschirm für den Beifahrer

Der Innenraum ist selbstverständlich mit allem Luxus ausgestattet, den sich ein Brite vorstellen kann. Es gibt unzählige Möglichkeiten zur Individualisierung mit hochwertigen Materialien. Anders als beim technisch verwandten Porsche Cayenne Electric ist jedoch kein zusätzlicher Bildschirm für den Beifahrer erhältlich. Das wäre unangemessen und störend, erklären die Designer des Torcal. Der Modellname Torcal stammt von El Torcal de Antequera, einem Gebiet in der südspanischen Region Andalusien. Die Gegend ist bekannt für ihre geschichteten Kalksteinformationen und Klippen. (Bild: Bentley)

Bentley hat mit dem Bentayga bereits ein benzinbetriebenes SUV im Programm, das 2015 vorgestellt wurde und auf der grundlegenden Technik des Porsche Cayenne basiert. Im November 2025 präsentierte Porsche den Cayenne in einer elektrischen Variante, dem Cayenne Electric. Dieses Modell bildet die Grundlage für den neuen Elektro-Bentley, der denselben Radstand und nahezu identische Abmessungen besitzt.

Der Torcal präsentiert sich innen wie außen dennoch mit einem völlig eigenständigen Design und Charakter. Die Karosserie schmückt ein neuer, markanter Kühlergrill. Mechanisch erfüllt er keinen Zweck, da Elektroautos keinen Kühler für einen Verbrennungsmotor benötigen. Optisch prägt er jedoch das Gesicht des Bentley mit einer Lichtshow aus 76 rautenförmigen Leuchten, die teilweise aus Kristallglas bestehen.

Entgegen dem aktuellen Designtrend sind die Scheinwerfer nicht in abgedunkelten Bereichen der Fahrzeugfront versteckt. Stattdessen werden sie durch eine Lichtgrafik hervorgehoben, die Bentley als markentypisch bezeichnet. Stahlbremsen gehören zur Standardausstattung, optional sind jedoch Keramikbremsscheiben mit einem Rekorddurchmesser von 44 cm erhältlich. (Bild: Bentley)

Zu den weiteren klassischen Bentley-Elementen gehört die durchgehende, markante Karosserielinie, die sich um die Fahrzeugfront zieht und in einem langen, ununterbrochenen Verlauf bis zu den hinteren Seitenfenstern erstreckt.

Hinzu kommt die ausgeprägte Hüftlinie, die Bentley als „the haunch line“ bezeichnet und die hinteren Radkästen betont. Vor allem dieses Gestaltungselement verleiht dem Fahrzeug eine muskulöse Erscheinung.

Der auffällige Leuchtgrill vermittelt dem Auto allerdings ebenso einen Eindruck von Bling-Bling und asiatisch geprägtem Luxus. Der Fahrer kann die Beleuchtung jedoch abschalten. Weiterlesen BMW X5 im Test: Warum die fünfte Generation alles anders macht

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Bentley Torcal lädt in 16 Minuten und leistet bis zu 888 PS

Optisch unterscheidet sich der Torcal deutlich vom Bentayga. Technisch haben die beiden Fahrzeuge ebenfalls nichts miteinander gemeinsam.

Der Torcal nutzt die neueste 800-Volt-Technologie des Volkswagen-Konzerns, die ein Schnellladen mit bis zu 400 kW ermöglicht. Die WLTP-Reichweite von 600 Kilometern erzielt das Fahrzeug mit einer Batterie von 109 kWh, die sich in nur 16 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lässt. Die aktive Allradlenkung, bei der sich die Hinterräder bis zu fünf Grad mit oder entgegen den Vorderrädern drehen können, ist serienmäßig und reduziert den Wendekreis auf 11,1 Meter. (Bild: Bentley)

Die beiden Elektromotoren leisten zusammen 821 PS und entwickeln ein Drehmoment von 1.194 Nm. Damit beschleunigt das Fahrzeug in 3,3 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.

Der Torcal S bietet bei einem schnellen Start mit Launch Control eine erhöhte Leistung von 888 PS und ein Drehmoment von 1.350 Nm. Dadurch verkürzt sich die Beschleunigungszeit von null auf 100 km/h auf 2,9 Sekunden.

Man kann also ausgesprochen zügig unterwegs sein. Das Fahrerlebnis ist jedoch wenig überraschend vor allem auf Komfort ausgelegt. Der Torcal verfügt über ein aktives Fahrwerk, das die Dämpfung an jedem einzelnen Rad in Echtzeit individuell anpasst. Wie stark und auf welche Weise dies geschieht, bestimmt das gewählte Fahrprogramm. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Unzählige Möglichkeiten bei der Ausstattung

Zum Marktstart stehen zwei Varianten zur Verfügung: der Torcal und der sportlichere Torcal S mit größeren Rädern, höherer Leistung und schwarzen Karosserieelementen.

Darüber hinaus gibt es unzählige Möglichkeiten zur Individualisierung. Für den deutschen Markt wird ein Einstiegspreis von rund 200.000 Euro erwartet. Der leistungsstärkere Bentley Torcal S dürfte etwa 232.000 Euro kosten. Verbindliche deutsche Listenpreise liegen bislang nicht vor. Auch der Preis für die besonders umfangreich ausgestattete First Edition ist noch nicht offiziell bestätigt. Torcal ist das erste Modell mit dem neuen Logo der Marke. Das Modell wird in Crewe, England, entwickelt und produziert. (Bild: Bentley)

Bedeutung für Deutschland

Der Bentley Torcal soll im Sommer 2027 auf den deutschen Markt kommen. Zum Verkaufsstart wird auch eine besonders ausgestattete First Edition angeboten. Wann genau die ersten Fahrzeuge an deutsche Kunden ausgeliefert werden, steht bislang nicht fest.

Für den deutschen Automobilmarkt ist der Bentley Torcal vor allem wegen seiner technischen Verwandtschaft mit dem Porsche Cayenne Electric interessant. Beide Fahrzeuge greifen auf Technologien des Volkswagen-Konzerns zurück. Dazu gehört insbesondere die 800-Volt-Architektur, die hohe Ladeleistungen und kurze Ladestopps ermöglicht.

Bentley zeigt damit, wie sich eine gemeinsame technische Grundlage unterschiedlich positionieren lässt. Während Porsche mit dem Cayenne Electric sportliche Leistung und elektrische Alltagstauglichkeit verbindet, setzt Bentley zusätzlich auf exklusive Materialien, traditionelle Handwerkskunst und ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Für den Volkswagen-Konzern ist diese Strategie auch wirtschaftlich relevant, weil sich Entwicklungsaufwendungen über mehrere Marken und Preisklassen verteilen lassen.

Mit dem Torcal versucht Bentley, die eigene Tradition in die elektrische Zukunft zu übertragen. Statt den fehlenden Verbrennungsmotor einfach hinzunehmen, entwickeln die Briten mithilfe akustischer Instrumente eine neue Klangwelt, die an den legendären V8 erinnert. Dazu kommen hohe Fahrleistungen, kurze Ladezeiten und zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. Mit einem erwarteten Einstiegspreis von rund 200.000 Euro positioniert Bentley sein erstes Elektroauto weiterhin im exklusiven Luxussegment. Ob dieses Konzept anspruchsvolle Kunden überzeugen kann, muss sich allerdings erst zeigen. Der Bentley Torcal steht damit auch für eine grundsätzliche Frage der Automobilindustrie: Wie viel vom Charakter eines klassischen Luxusautos lässt sich ins Elektrozeitalter übertragen?