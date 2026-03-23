Politik

Trump will gigantischen Milliardenbetrag für den Krieg in Iran fordern

Die Kosten für den Krieg gegen Iran steigen rasant. Nun will Donald Trump weitere 200 Milliarden Dollar vom Kongress fordern. Die Debatte darüber entwickelt sich zu einem politischen Machtkampf in Washington.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.03.2026 15:13
Lesezeit: 5 min
Trump will gigantischen Milliardenbetrag für den Krieg in Iran fordern
Sowohl Donald Trump als auch sein Verteidigungsminister Pete Hegseth bestätigten, dass die Trump-Regierung den Kongress um mehr Geld bitten wird. (Foto: dpa) Foto: Mark Schiefelbein

Im Folgenden:

  • Warum Trump vom Kongress weitere 200 Milliarden Dollar für den Iran-Krieg fordert.
  • Wie hoch die tatsächlichen Kriegskosten laut Pentagon und unabhängigen Denkfabriken bisher sind.
  • Weshalb selbst republikanische Senatoren Trumps Finanzierungsantrag skeptisch gegenüberstehen.

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