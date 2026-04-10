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Daimler-Aktie: US-Schwäche und Bus-Flaute belasten Absatz von Daimler Truck

Daimler Truck verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen weltweiten Absatzrückgang von neun Prozent auf 68.849 Einheiten. Besonders der schwächelnde US-Markt sowie ein deutliches Minus im Bus-Sektor belasten die Bilanz des Herstellers aus Leinfelden-Echterdingen. Während die Tochter Mercedes-Benz Trucks zulegen konnte, sorgen Unsicherheiten in Nordamerika für Zurückhaltung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.04.2026 12:40
Lesezeit: 1 min
Daimler-Aktie: US-Schwäche und Bus-Flaute belasten Absatz von Daimler Truck
US-Zölle und Bus-Flaute drücken den Absatz von Daimler Truck auf 68.849 Einheiten. Was steckt hinter dem Einbruch und welche Sparmaßnahmen folgen? (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden:

  • Warum der US-Markt Daimler Truck im ersten Quartal 2026 besonders hart trifft.
  • Weshalb Mercedes-Benz Trucks wächst, während der Gesamtkonzern deutlich Absatz verliert.
  • Wie Daimler Truck mit einem Milliarden-Sparprogramm auf den Gewinneinbruch reagiert.

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