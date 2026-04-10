Unternehmen

Daimler-Aktie: US-Schwäche und Bus-Flaute belasten Absatz von Daimler Truck

Daimler Truck verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen weltweiten Absatzrückgang von neun Prozent auf 68.849 Einheiten. Besonders der schwächelnde US-Markt sowie ein deutliches Minus im Bus-Sektor belasten die Bilanz des Herstellers aus Leinfelden-Echterdingen. Während die Tochter Mercedes-Benz Trucks zulegen konnte, sorgen Unsicherheiten in Nordamerika für Zurückhaltung.