Politik

Koalitions-Zoff: Wachsender Druck auf Kanzler Merz wegen ausbleibender Entlastungen

Angesichts explodierender Energiepreise wächst der Unmut über die abwartende Haltung von Bundeskanzler Friedrich Merz. Während die Grünen und Teile der SPD sowie der Unions-Arbeitnehmerflügel sofortige Maßnahmen fordern, dämpft der Kanzler die Erwartungen an schnelle Entscheidungen. Vor dem entscheidenden Koalitionsausschuss am Wochenende verschärft sich der Ton zwischen den Partnern massiv.