Wirtschaft

Energiepreisschock: Ifo-Index sackt ab – Iran-Krieg bremst deutsche Wirtschaft

Der Iran-Krieg drückt die Stimmung: Das Ifo-Geschäftsklima fällt stärker als gedacht, deutsche Unternehmen erwarten wenig Besserung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.04.2026 10:48
Aktualisiert: 24.04.2026 10:48
Lesezeit: 1 min
Energiepreisschock: Ifo-Index sackt ab – Iran-Krieg bremst deutsche Wirtschaft
Einbruch des Ifo-Geschäftsklimas: Das Wachstum dürfte in diesem Jahr um beträchtliche 0,4 Prozentpunkte niedriger ausfallen. (Foto: dpa) Foto: Joy Saha

Ifo-Index sackt ab – Iran-Krieg bremst Wirtschaft aus

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April wegen des Iran-Kriegs weiter deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,9 Punkte auf 84,4 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Analysten hatten einen erneuten Stimmungsdämpfer erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 85,7 Punkte ausgegangen.

Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben ihre aktuellen Geschäfte und die künftigen Erwartungen schlechter eingeschätzt. «Die Hoffnungen auf einen Aufschwung sind vorerst dahin», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Einbruch des Ifo-Geschäftsklimas

«Der Einbruch des Ifo-Geschäftsklimas zeigt unmissverständlich, wie sehr der Energiepreisschock die deutsche Wirtschaft trifft», sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Das Wachstum dürfte in diesem Jahr selbst dann um beträchtliche 0,4 Prozentpunkte niedriger ausfallen, wenn die Straße von Hormus nach insgesamt drei Monaten Ende Mai wieder öffnete. «Für dieses Szenario rechnen wir nur mit einem Wachstum von 0,6 Prozent. Bereinigt um die ungewöhnlich hohe Zahl von Arbeitstagen entspricht dies einem mageren Plus von 0,3 Prozent. Aber jeder weitere Tag ohne Öllieferungen durch die Straße von Hormus erhöht das Rezessionsrisiko.»

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