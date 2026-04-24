Energiepreisschock: Ifo-Index sackt ab – Iran-Krieg bremst deutsche Wirtschaft

Ifo-Index sackt ab – Iran-Krieg bremst Wirtschaft aus

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im April wegen des Iran-Kriegs weiter deutlich verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 1,9 Punkte auf 84,4 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Analysten hatten einen erneuten Stimmungsdämpfer erwartet, waren aber im Schnitt nur von einem Rückgang auf 85,7 Punkte ausgegangen.

Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben ihre aktuellen Geschäfte und die künftigen Erwartungen schlechter eingeschätzt. «Die Hoffnungen auf einen Aufschwung sind vorerst dahin», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Einbruch des Ifo-Geschäftsklimas