Finanzen

Riester-Rente vor dem Aus: Das plant die Regierung mit dem Riester-Nachfolger

Mit dem geplanten Riester-Nachfolger wollen Union und SPD die private Altersvorsorge neu aufstellen. Mehr Rendite, weniger Bürokratie und bessere Förderung klingen vielversprechend. Doch wie tragfähig ist das Konzept wirklich – und profitieren am Ende alle Sparer gleichermaßen?