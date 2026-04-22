Wirtschaft

Lidl vor weiterem Ausbau: Einstieg in den EU-Mobilfunkmarkt geplant

Lidl drängt mit neuen Mobilfunkplänen in einen Markt, der bislang von etablierten Anbietern geprägt ist. Kann die Schwarz Gruppe mit günstigen Tarifen und ihrer großen Kundenbasis den Wettbewerb in Europa spürbar verschärfen?