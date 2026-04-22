Wirtschaft

Lidl vor weiterem Ausbau: Einstieg in den EU-Mobilfunkmarkt geplant

Lidl drängt mit neuen Mobilfunkplänen in einen Markt, der bislang von etablierten Anbietern geprägt ist. Kann die Schwarz Gruppe mit günstigen Tarifen und ihrer großen Kundenbasis den Wettbewerb in Europa spürbar verschärfen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.04.2026 07:32
Lesezeit: 4 min
Lidl vor weiterem Ausbau: Einstieg in den EU-Mobilfunkmarkt geplant
Lidl treibt den Einstieg in den Mobilfunk voran und will mit der Schwarz Gruppe den Wettbewerb auf dem europäischen Mobilfunkmarkt verschärfen (Foto: dpa) Foto: Jacek Politowski

Im Folgenden:

  • Warum Lidl mit 100 Millionen App-Nutzern den europäischen Mobilfunkmarkt aufmischen will.
  • Wie die Schwarz Gruppe ohne eigenes Netz in 30 Ländern zum Telekomanbieter wird.
  • Weshalb etablierte Netzbetreiber den Einstieg des Discounters ernst nehmen müssen.

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