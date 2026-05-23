Wirtschaft

39 Billionen Dollar Schulden: Amerikas größter Gläubiger heißt Amerika

Die USA häufen alle drei Monate eine Billion US-Dollar Schulden an und zahlen inzwischen mehr als eine Billion Dollar Zinsen pro Jahr. Wer glaubt, die größten Einzelgläubiger säßen in Peking, London oder Tokio, irrt.
Autor
avtor
Carsten Schmidt
23.05.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
39 Billionen Dollar Schulden: Amerikas größter Gläubiger heißt Amerika
ARCHIV - 18.07.2018, USA, Washington: Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Federal Reserve, kommt zu einer Anhörung des Finanzausschuss des US-Senats. Mittlerweile übersteigen die US-Staatsschulden 39 Billionen Dollar (Foto: dpa). Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

  • Wer die 30 Billionen Dollar hält, die nie ins Ausland fließen
  • Warum die drei großen US-Ratingagenturen das Land herabgestuft haben
  • Was die 39 Billionen Schulden für die US-Privathaushalte bedeuten
  • Wie sich die US-Schulden unter jedem Präsidenten erhöht haben

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Carsten Schmidt
Carsten Schmidt ist seit Januar 2024 freier Autor für die Deutschen Wirtschafts­nachrichten. Der Finanz- und Wirtschaftsjournalist ist seit über zehn Jahren für verschiedene Wirtschafts- und Finanzmedien aktiv, unter anderem für CAPinside, DASINVESTMENT.com, multiasset.com, das private-banking-magazin.de sowie den Norddeutschen Rundfunk und die Lübecker Nachrichten. Darüber hinaus war er unter anderem für die HypoVereinsbank und verschiedene Kommunikationsagenturen tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Finanzmärkten und Fondsanalysen sowie Mittelstand und Wirtschaftspolitik. Carsten Schmidt ist Diplom-Germanist und Mitgründer des Surf- und Outdoormagazins Waves & Woods (2017).
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