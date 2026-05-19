Wie Spanien zum Land des billigen Stroms wurde, günstiger als Atomkraftland Frankreich

Spanien ist ein Labor: Es gilt herauszufinden, was mit dem Energiesystem passiert, wenn sich Wind und Sonne schnell verstärken und fossile Ressourcen zurückweichen. (Foto: dpa)

Spanien ist ein Labor: Es gilt herauszufinden, was mit dem Energiesystem passiert, wenn sich Wind und Sonne schnell verstärken und fossile Ressourcen zurückweichen. (Foto: dpa) Foto: Carsten Rehder

Im Folgenden:

Wind und Sonne verdrängen fossile EnergienIn den ersten vier Monaten dieses Jahres lag der durchschnittliche Großhandelspreis für Strom in Spanien bei 44 Euro pro Megawattstunde. In Italien...

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.