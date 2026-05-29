DWN-Wochenrückblick KW 22: Die wichtigsten Analysen der Woche

Wenn Sie morgens die Nachrichten öffnen, trügt Ihr Bauchgefühl nicht: Die wirtschaftlichen und politischen Einschläge kommen spürbar näher. Während die USA im 90-Tage-Takt jeweils eine weitere Billion Dollar Schulden anhäufen und ihre gigantische Zinslast inzwischen sogar das eigene Verteidigungsbudget übersteigt, verliert der deutsche Arbeitsmarkt massiv an Substanz. Allein in der Autoindustrie (bekanntlich die deutsche Schlüsselbranche) stehen 225.000 Jobs auf dem Spiel. Das über Jahrzehnte bewährte Wohlstandsmodell aus billiger Energie und verlässlichem US-Schutzschirm ist endgültig Geschichte. In unserem neuen Podcast sezieren wir genau diese tektonischen Verschiebungen der Weltwirtschaft. Wir liefern Ihnen messerscharfe Analysen statt akademischer Theorien und zeigen auf, was das Ende der alten Weltordnung ganz konkret für Ihr Geld, Ihre Karriere und den Standort Europa bedeutet.

In dieser neuen Folge unseres Wochenrückblicks sezieren wir genau diese Verschiebungen der Weltwirtschaft. Wir liefern Ihnen die Analysen statt akademischer Theorien und zeigen auf, was das Ende der alten Weltordnung ganz konkret für Ihr Geld und uns hier in Deutschland bedeutet. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1 Trumps Einschüchterungskampagne

Weltbekannter Professor sieht gefährliche Veränderung bei Trump: Der renommierte Politologe Francis Fukuyama warnt vor einer zunehmenden Radikalisierung Donald Trumps, der bei politischem Druck außenpolitische Konflikte – etwa um Grönland – als Ablenkungsmanöver nutzen könnte. Zudem bedrohe Trumps unberechenbarer Narzissmus und die offene Korruption in seinem Umfeld die amerikanischen Institutionen, was unabsehbare globale Folgen hätte.

2 Fünf Daten zerlegen den Aufschwung

Deutsche Wirtschaft im Alarmzustand: Die deutsche Wirtschaft steckt in einer tiefen Krise, angetrieben durch schrumpfende Industrieproduktion, steigende Energiepreise infolge des Nahen-Osten-Konflikts und wachsende Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig gerät die Bundesregierung unter Friedrich Merz massiv unter Druck, da dringend benötigte wirtschaftliche Reformen immer wieder verschleppt werden.

3 Die Pessimisten haben einen Punkt

Stehen wir vor einer großen Weltwirtschaftskrise: Chefökonom Steen Bocian analysiert die Zerrissenheit der Weltwirtschaft zwischen drohender Stagflation durch Energieschocks und Optimismus dank KI-gestütztem Wachstum. Er warnt davor, in Panik zu verfallen, und rät stattdessen, Flexibilität in Zeiten absoluter wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit als neuen Normalzustand zu akzeptieren.

4 Deutschlands Arbeitsmarkt bricht langfristig ein

Mythos Fachkräftemangel beendet: Der Mythos vom Fachkräftemangel in Deutschland ist beendet, stattdessen droht durch anhaltenden Stellenabbau in Schlüsselbranchen wie der Automobilindustrie eine neue Massenarbeitslosigkeit. Die wirtschaftliche Schwäche führt dazu, dass zunehmend auch qualifizierte Fachkräfte arbeitslos werden, was die Sozialkassen und die Bundesagentur für Arbeit finanziell massiv überlastet.

5 Der schmerzhafte Weg zur Weltmacht im 21. Jahrhundert

Kann Europa Weltmacht werden? Um im Machtkampf zwischen den USA und China nicht unterzugehen, muss Europa seine Trägheit ablegen und zu einer eigenständigen militärischen und wirtschaftlichen Weltmacht aufsteigen. Experten fordern dafür drastische Schritte: gigantische Investitionsprogramme, militärische Unabhängigkeit und die Schaffung eines handlungsfähigen "Kern-Europas", das nicht durch Einstimmigkeitsregeln blockiert wird. Infografik: NotebookLM

6 39 Billionen Dollar Schulden

Amerikas größter Gläubiger heißt Amerika: Die Staatsverschuldung der USA explodiert in beispiellosem Tempo auf über 39 Billionen Dollar, wobei heimische Institutionen wie die Notenbank und Pensionsfonds ironischerweise die größten Gläubiger sind. Diese rasante Verschuldung treibt die Zinsausgaben derart in die Höhe, dass sie mittlerweile das US-Verteidigungsbudget übersteigen und die Bonität des Landes gefährden.

7 Europa hat nichts begriffen

Schwerpunkt der NATO verlagert sich nach Osten: Das geostrategische Zentrum der NATO verlagert sich dauerhaft nach Osten, wobei Polen die Rolle der alten Bundesrepublik als neues logistisches und militärisches Herzstück Europas übernimmt. Das alte westliche Wohlstandsmodell, das auf billiger russischer Energie und amerikanischem Schutz basierte, ist endgültig gescheitert, weshalb ein radikaler sicherheits- und technologiepolitischer Umbruch nötig ist. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Warum diese Woche entscheidend war

In dieser Zeit ist einfach endgültig klargeworden, dass unser altbewährtes Wohlstandsmodell aus billiger Energie und dem verlässlichen US-Schutzschirm komplett in sich zusammengefallen ist. Während Amerika nämlich immer tiefer in seinem eigenen gigantischen Schuldenberg und der Unberechenbarkeit von Donald Trump versinkt, spüren wir hier in Deutschland durch die rasant abstürzende Wirtschaft und eine neuartige Massenarbeitslosigkeit die direkten, harten Schockwellen. Diese Woche war deshalb so ein historischer Wendepunkt, weil uns die geballten Ereignisse schonungslos vor Augen geführt haben, dass Europa jetzt sofort aufwachen und sich radikal selbstständig machen muss, um überhaupt noch überleben zu können.

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