Politik

EU-Stromnetze werden zur Machtprobe zwischen Berlin und Brüssel

Brüssel will Europas Stromnetze schneller bauen, doch ausgerechnet Deutschland tritt auf die Bremse. Hinter dem technischen Begriff des stillschweigenden Einverständnisses verbirgt sich ein Machtkonflikt über Genehmigungen, Umweltprüfungen und nationale Kontrolle. Für Industrie und Energiewende wird die Frage brisant, ob Europa schneller entscheidet oder weiter im Verfahrensdickicht festhängt.