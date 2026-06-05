Politik

EU-Stromnetze werden zur Machtprobe zwischen Berlin und Brüssel

Brüssel will Europas Stromnetze schneller bauen, doch ausgerechnet Deutschland tritt auf die Bremse. Hinter dem technischen Begriff des stillschweigenden Einverständnisses verbirgt sich ein Machtkonflikt über Genehmigungen, Umweltprüfungen und nationale Kontrolle. Für Industrie und Energiewende wird die Frage brisant, ob Europa schneller entscheidet oder weiter im Verfahrensdickicht festhängt.
Autor
avtor
Nataša Koražija
05.06.2026 05:59
Lesezeit: 4 min
EU-Stromnetze werden zur Machtprobe zwischen Berlin und Brüssel
Deutschland stellt sich gegen schnellere Verfahren für EU-Stromnetze. Doch ohne Tempo drohen höhere Kosten, schwächere Industrie und Engpässe. (Foto: dpa | Soeren Stache) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland schnellere Verfahren für EU-Stromnetze ablehnt.
  • Wie Brüssel den Netzausbau per stillschweigendem Einverständnis beschleunigen will.
  • Welche Risiken Berlin und Paris bei automatischen Genehmigungen sehen

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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