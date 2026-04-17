Unser neues Magazin ist da: Ein Jahr Merz-Regierung – eine schonungslose Analyse

Schwaches Wachstum, hohe Kosten, globale Krisen: Die Bilanz nach einem Jahr Merz-Regierung zeigt, wo Deutschland steht – und wohin es gehen könnte. (Foto: ChatGPT)

Schwaches Wachstum, hohe Kosten, globale Krisen: Die Bilanz nach einem Jahr Merz-Regierung zeigt, wo Deutschland steht – und wohin es gehen könnte. (Foto: ChatGPT)

Liebe Leserinnen und Leser,

am 6. Mai 2026 ist ein Jahr vergangen, seit Friedrich Merz das Kanzleramt übernommen hat – ein Jahr, das Deutschland verändert hat, aber noch lange nicht erneuert. Ein Jahr zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen Aufbruchsrhetorik und ernüchternder Realität. Wer auf dieses erste Regierungsjahr zurückblickt, der spürt vor allem eines: Die Zeit der einfachen Antworten ist endgültig vorbei.

Deutschland kommt aus Jahren der wirtschaftlichen Stagnation. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) wuchs das Bruttoinlandsprodukt 2025 gerade einmal um 0,2 Prozent – nach zwei Rezessionsjahren zuvor. Das ist keine Basis für ein selbstbewusstes Industrieland, sondern Ausdruck einer strukturellen Schwäche, die tiefer reicht als kurzfristige Konjunkturdellen.

Ein Jahr Merz-Regierung: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Als der Bundeskanzler 2025 seinen „Herbst der Reformen“ ausrief, war die Erwartungshaltung groß. Deutschland, so die Botschaft, müsse endlich aus der selbstverschuldeten Lähmung herausfinden – durch Bürokratieabbau, steuerliche Entlastungen, eine neue Energiepolitik und mehr Investitionsfreiheit für Unternehmen. Doch die Bilanz des „Reformherbstes“ fällt dürftig aus. Zwar wurden erste Maßnahmen angestoßen, doch eine echte Trendwende ist bislang ausgeblieben. Die wirtschaftliche Dynamik bleibt schwach, die Investitionsbereitschaft verhalten. Studien zeigen: Nur ein kleiner Teil der Unternehmen blickt überhaupt optimistisch in die Zukunft.

„Die Erwartungen an die neue schwarz-rote Bundesregierung waren hoch. Wahrscheinlich zu hoch“, sagte Moritz Kraemer, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), im Dezember 2025. Aktivrente, Bürgergeld-Reform und Investitionsprogramme sind wichtig, lösen aber keine strukturellen Probleme. „Da muss mehr kommen“, urteilt auch Klaus Wohlrabe vom Ifo-Institut.

Reformen in Deutschland sind keine Frage des Wollens allein. Sie sind ein Kampf gegen gewachsene Interessen, föderale Komplexität und eine politische Kultur, die Veränderung oft mehr fürchtet als Stillstand. Doch sie sind dringend notwendig, ja unerlässlich. Die Bundesregierung braucht den Mut eines Gerhard Schröders, der als Bundeskanzler mit der Agenda 2010 in Deutschland Aufbruchsstimmung verbreitete und der Wirtschaft den Weg zu neuem Wachstum ebnete.

Der aktuellen Bundesregierung scheint dieser Mut zu fehlen. Zentrale Vorhaben wurden noch nicht angegangen oder bisher nur unzureichend umgesetzt, wie eine Rentenreform oder eine Reform der Krankenversicherung. Gute Ideen für mehr Wirtschaftswachstum basieren bisher lediglich auf höher Verschuldung, zum Beispiel die Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben oder die Einrichtung eines Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität im Volumen von 500 Milliarden Euro.

Landtagswahlen als politischer Seismograph

Diese Realität hat sich auch in den jüngsten Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eindrucksvoll gezeigt. Beide Wahlen waren mehr als regionale Stimmungstests – sie waren ein politischer Seismograph für die Bundesregierung. In wirtschaftsstarken Regionen wächst die Ungeduld. Gerade Baden-Württemberg, als industrielles Herz Deutschlands, steht exemplarisch für die Herausforderungen der Transformation: Automobilindustrie, Maschinenbau, Mittelstand – sie alle stehen unter massivem Anpassungsdruck durch steigende Kosten, neue Technologien und internationale Konkurrenz.

Die Wahlen zeigen: Die Menschen erwarten konkrete Ergebnisse. Energiepreise, Steuerlast, Planungssicherheit – das sind keine abstrakten Themen mehr, sondern unmittelbare wirtschaftliche Existenzfragen. Die Existenzfrage muss sich nach den Wahlen die FDP stellen, die an der 5-Prozent-Hürde scheiterte und aus beiden Landtagen geflogen ist. Und auch die SPD, Juniorpartner in der Merz-Regierung, geht angeschlagen wie ein Boxer kurz vor dem K.o. aus den Landtagswahlen heraus: In Baden-Württemberg hatte die SPD ihren Stimmenanteil im Vergleich zu 2021 halbiert und kam auf 5,5 Prozent. Und in Rheinland-Pfalz wurde die einstige Arbeiterpartei nach 35 Jahren an der Macht von der CDU abgelöst.

Die SPD zwischen Mitverantwortung und Profilsuche

In der schwarz-roten Koalition trägt die SPD Mitverantwortung für den Reformkurs der Bundesregierung, sucht aber zugleich nach einem eigenen politischen Profil. Die Partei befindet sich in einer spürbaren Personal- und Richtungsdebatte. Die SPD-Bundesvorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil waren nach den Wahlniederlagen unter Druck geraten, hatten aber erklärt, im Amt bleiben zu wollen.

Zwischen Regierungsverantwortung und innerparteilichem Druck entstehen so Spannungen, die sich auch auf die Handlungsfähigkeit der Koalition auswirken könnten. In einer Phase tiefgreifender wirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen ist diese Konstellation besonders riskant. Denn Reformpolitik braucht Klarheit, Geschwindigkeit und Geschlossenheit.

Deutschland im geopolitischen Sturm

All das geschieht vor einem globalen Hintergrund, der die wirtschaftliche Lage zusätzlich verschärft. Der Krieg in der Ukraine bleibt ein dauerhafter Belastungsfaktor für Europas Energieversorgung und Sicherheit. Gleichzeitig sorgt die Situation im Nahen Osten für neue Unsicherheit und treibt Energiepreise, stört Lieferketten und belastet Unternehmen wie Verbraucher gleichermaßen. Die Folgen sind konkret messbar:

Hinzu kommt die geopolitische Verschiebung durch die USA. Die Trump-Regierung verfolgt einen protektionistischen Kurs, der den Welthandel belastet und exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland besonders trifft. Deutschland steht damit im Zentrum eines geopolitischen Sturms – und ist verletzlicher, als viele lange wahrhaben wollten. Wirtschaftsforscher warnen zunehmend deutlich: Steigende Kosten, sinkende Investitionen und strukturelle Defizite gefährden langfristig den Wohlstand des Landes, das untermauert auch die aktuelle ifo-Konjunkturprognose für das Frühjahr 2026.

Deutschlands Stärken – und warum sie noch tragen

Und doch wäre es falsch, in Pessimismus zu verfallen. Deutschland bleibt eine der größten Volkswirtschaften der Welt, mit einer starken industriellen Basis und einem leistungsfähigen Mittelstand. Die Exportstärke, die technologische Kompetenz und die industrielle Tiefe sind nach wie vor zentrale Wettbewerbsvorteile.

Auch die wirtschaftliche Entwicklung zeigt: Trotz aller Probleme gibt es Stabilisierungstendenzen. Erste leichte Wachstumsimpulse sind erkennbar, wenn auch auf niedrigem Niveau. Das Potenzial ist also vorhanden – entscheidend ist, ob es genutzt wird. Was also ist jetzt zu tun?

Deutschland braucht eine klare wirtschaftspolitische Neuausrichtung. Steuerliche Entlastungen und bessere Investitionsbedingungen sind keine ideologischen Fragen, sondern Voraussetzung für Wachstum. Die Energiepolitik muss pragmatisch werden. Steigende Energiepreise sind längst ein Standortproblem – und damit eine zentrale wirtschaftspolitische Herausforderung. Bürokratieabbau muss Realität werden. Studien und Forderungen aus der Wirtschaft zeigen seit Jahren, wie stark administrative Belastungen Innovationen und Investitionen bremsen. Deutschland und die EU müssen sich geopolitisch neu positionieren. In einer Welt zunehmender Blockbildung braucht es strategische Klarheit – auch im Verhältnis zu den USA und China. Und schließlich: Reformen müssen schneller werden. Die Zeit der kleinen Schritte muss nun vorbei sein.

Dieses April-Magazin will dazu beitragen, diese Debatte zu führen: faktenbasiert, kritisch und mit klarem Blick auf die wirtschaftliche Realität. Denn eines ist klar: Die Herausforderungen sind groß. Aber die Möglichkeiten sind es auch.

Ihr Markus Gentner

DWN-Chefredakteur